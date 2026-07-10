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Зеленский объявил о создании в ВСУ командования дальнобойного влияния и Объединенных сил быстрого реагирования

20:31, 10 июля 2026
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Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о создании в Вооруженных Силах Украины командования дальнобойного влияния и Объединенных сил быстрого реагирования, а также анонсировал трансформацию штурмовых войск.
Зеленский объявил о создании в ВСУ командования дальнобойного влияния и Объединенных сил быстрого реагирования
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Президент Владимир Зеленский сообщил о создании в составе Вооруженных Сил Украины специального командования дальнобойного воздействия и Объединенных сил быстрого реагирования.

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Как отметил глава государства, он подписал указ о создании в составе ВСУ специального командования дальнобойного, или, по его словам, «глобального воздействия на Россию за эту войну».

Соответствующие документы уже опубликованы на сайте Президента Украины. В частности, указ №592/2026 предусматривает создание Объединенных сил быстрого реагирования в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а указ №593/2026 — создание командования дальнобойного (глобального) воздействия в составе ВСУ.

По словам Президента, новое командование должно сосредоточить все имеющиеся ресурсы для еще более ощутимого снижения российского военного потенциала. Возглавить это направление должен опытный военный командующий.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал необходимую трансформацию штурмовых войск. По его словам, изменения коснутся как управления, так и отношения к личному составу. Президент отметил, что правоохранительные органы уже осуществляют необходимые процессуальные шаги.

Также Зеленский сообщил, что подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования. По его словам, новая структура объединит боеспособность штурмовых войск, беспилотную и артиллерийскую составляющие, а также другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте.

Президент сообщил, что определил командующим Объединенных сил быстрого реагирования Героя Украины, бригадного генерала, командира 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Дмитрия Волошина. По словам главы государства, он способен обеспечить дальнейшее развитие возможностей Вооруженных Сил Украины на этом направлении.

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ВСУ Владимир Зеленский

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