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Зеленський оголосив про створення у ЗСУ командування далекобійного впливу та Об'єднаних сил швидкого реагування

20:31, 10 липня 2026
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Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про створення у Збройних Силах України командування далекобійного впливу та Об'єднаних сил швидкого реагування, а також анонсував трансформацію штурмових військ.
Зеленський оголосив про створення у ЗСУ командування далекобійного впливу та Об'єднаних сил швидкого реагування
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Президент Володимир Зеленський повідомив про створення у складі Збройних Сил України спеціального командування далекобійного впливу та Об'єднаних сил швидкого реагування. 

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Як зазначив глава держави, він підписав указ про створення у складі ЗСУ спеціального командування далекобійного, або, за його словами, «глобального впливу на Росію за цю війну».

Відповідні документи вже опубліковані на сайті Президента України. Зокрема, указ №592/2026 передбачає створення Об'єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ Збройних Сил України, а указ №593/2026 — створення командування далекобійного (глобального) впливу у складі ЗСУ.

За словами Президента, нове командування має зосередити всі наявні ресурси для ще більш відчутного зниження російського військового потенціалу. Очолити цей напрямок має досвідчений військовий командувач.

Крім того, Володимир Зеленський анонсував необхідну трансформацію штурмових військ. За його словами, зміни стосуватимуться як управління, так і ставлення до особового складу. Президент зазначив, що правоохоронні органи вже здійснюють необхідні процесуальні кроки.

Також Зеленський повідомив, що підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування. За його словами, нова структура поєднає боєздатність штурмових військ, безпілотну та артилерійську складові, а також інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті.

Президент повідомив, що визначив командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування Героя України, бригадного генерала, командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Дмитра Волошина. За словами глави держави, він здатний забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України на цьому напрямку.

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ЗСУ Володимир Зеленський

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