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Зеленский обсудил с Линдси Грэмом реализацию договоренностей по производству Patriot в Украине и новые санкции против РФ

19:59, 10 июля 2026
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Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с сенатором США Линдси Грэмом обсудил реализацию договоренностей по лицензиям на производство систем Patriot в Украине.
Зеленский обсудил с Линдси Грэмом реализацию договоренностей по производству Patriot в Украине и новые санкции против РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с сенатором США Линдси Грэмом, который уже в десятый раз посетил Украину.

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Глава государства поблагодарил американского сенатора за поддержку Украины и празднование украинских военных.

По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили ужесточение санкционного давления на Россию. Линдси Грэм проинформировал о работе Конгресса США над соответствующим законопроектом о новых санкциях.

Отдельное внимание собеседники уделили неотложным потребностям Украины в средствах противовоздушной обороны.

Президент также напомнил, что во время саммита НАТО в Анкаре были достигнуты политические договоренности с Президентом США по лицензированию производства систем Patriot в Украине.

"Очень важно все это реализовать теперь на уровне команд", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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США Украина Владимир Зеленский

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