В Тернополе мужчина дважды попал в мошеннические схемы и потерял 55 тысяч долларов

Мужчина нашел в интернете платформу, которая предлагала высокий доход от инвестиций и перечислила на счета проекта около 24 тысяч долларов.

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Житель Тернополя стал жертвой двух мошеннических схем подряд и в общей сложности потерял около 55 тысяч долларов. Сначала мужчина вложил средства в фиктивную инвестиционную платформу, а затем попытался вернуть деньги через псевдоюриста, который также оказался мошенником.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области, в конце 2025 года мужчина нашел в интернете платформу, которая предлагала получение высокого дохода от инвестиций. Поверив обещаниям быстрого заработка, он перечислил на счета проекта около 24 тысяч долларов.

Организаторы платформы уверяли, что уже через несколько месяцев вложения принесут почти 60 тысяч долларов прибыли. Однако в марте 2026 года сайт перестал работать, а доступ к инвестиционным средствам исчез.

После потери денег мужчина начал искать помощь для их возврата. В Сети с ним связался неизвестный, который представился юристом и пообещал вернуть средства.

Как сообщили в полиции, псевдоюрист заявил, что якобы обратился в компетентные органы страны, где была зарегистрирована инвестиционная компания. Позже потерпевший получил электронное письмо о якобы одобренной компенсации на сумму более 83 тысяч долларов.

Для получения денег мошенник выдвинул условия: мужчину убедили создать криптовалютный кошелек и оплатить авансовый взнос в размере 15% от суммы компенсации. Выполнив инструкции, житель Тернополя перевел еще 31 тысячу долларов.

Когда злоумышленники начали требовать новые платежи, мужчина понял, что во второй раз стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

По этому факту открыли уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

За совершение такого преступления закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI сообщает об активизации мошенников, которые рассылают украинцам в Viber фейковые сообщения о якобы социальных выплатах. По данным ведомства, злоумышленники используют доверие пользователей и пишут, что человек якобы попал в очередь на получение помощи. После этого предлагают нажать символ «+» и ожидать звонка.

В сообщениях мошенники часто выдают себя за «представителей ООН». При этом они могут допускать характерные ошибки — например, использовать аккаунт с женским именем, но в тексте обращаться от имени мужчины.