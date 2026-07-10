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Кабмин предлагает продлить программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС до 2036 года

21:10, 10 июля 2026
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В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий продление программы снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС до 2036 года и новые меры по объекту «Укрытие».
Кабмин предлагает продлить программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС до 2036 года
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15394, который предусматривает обновление Общегосударственной программы снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

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Текст законопроекта пока еще не обнародован, однако отдельные детали инициативы сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.

Отмечается, что законопроект направлен на актуализацию задач и мероприятий программы с учетом уже выполненных работ, определение дальнейших мероприятий до 2036 года, а также необходимых объемов финансирования.

Им предлагается:

  • обновить задачи и мероприятия программы в связи с завершением этапов прекращения эксплуатации и подготовки к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и переходом к следующему этапу — непосредственному снятию станции с эксплуатации и преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему;
  • продлить срок выполнения программы до 2036 года, определив необходимые объемы и источники ее финансирования;
  • предусмотреть дополнительные мероприятия по ликвидации последствий повреждения конструкций арки Нового безопасного конфайнмента, вызванных прямым попаданием российского беспилотника.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит актуализировать государственную программу в соответствии с текущим этапом работ на Чернобыльской АЭС и обеспечить финансирование мероприятий, необходимых для завершения ее снятия с эксплуатации и устранения последствий российской атаки на Новый безопасный конфайнмент.

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Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины АЭС Чернобыль

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