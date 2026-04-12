В Viber распространяется мошенническая схема с «очередью на выплаты» от ООН

Украинцев предупредили о новой волне фишинговых атак в Viber, связанных с «социальными выплатами».

Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI сообщает об активизации мошенников, которые рассылают украинцам в Viber фейковые сообщения о якобы социальных выплатах.

По данным ведомства, злоумышленники используют социальное доверие пользователей и пишут, что человек якобы попал в очередь на получение помощи. После этого предлагают нажать символ «+» и ждать звонка.

В сообщениях мошенники часто выдают себя за «представителей ООН». При этом они могут допускать характерные ошибки — например, использовать аккаунт с женским именем, но в тексте обращаться от имени мужчины.

Далее пользователей просят предоставить последние четыре цифры кода, который приходит в Viber. Именно этот код, как отмечают в SPRAVDI, является ключевым элементом схемы, позволяющим мошенникам получить доступ к аккаунтам или личным данным.

В центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что никакие коды нельзя передавать посторонним лицам, даже если сообщение выглядит официальным.

Фото: SPRAVDI

