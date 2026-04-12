  1. В Украине

В Viber распространяется мошенническая схема с «очередью на выплаты» от ООН

07:18, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцев предупредили о новой волне фишинговых атак в Viber, связанных с «социальными выплатами».
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI сообщает об активизации мошенников, которые рассылают украинцам в Viber фейковые сообщения о якобы социальных выплатах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным ведомства, злоумышленники используют социальное доверие пользователей и пишут, что человек якобы попал в очередь на получение помощи. После этого предлагают нажать символ «+» и ждать звонка.

В сообщениях мошенники часто выдают себя за «представителей ООН». При этом они могут допускать характерные ошибки — например, использовать аккаунт с женским именем, но в тексте обращаться от имени мужчины.

Далее пользователей просят предоставить последние четыре цифры кода, который приходит в Viber. Именно этот код, как отмечают в SPRAVDI, является ключевым элементом схемы, позволяющим мошенникам получить доступ к аккаунтам или личным данным.

В центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что никакие коды нельзя передавать посторонним лицам, даже если сообщение выглядит официальным.

Фото: SPRAVDI

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги соцсети Viber денежная помощь

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]