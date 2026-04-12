У Viber шириться шахрайська схема з «чергою на виплати» від ООН

Українців попередили про нову хвилю фішингових шахрайств у Viber із «соціальними виплатами».

Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI повідомляє про активізацію шахраїв, які розсилають українцям у Viber фейкові повідомлення про нібито соціальні виплати.

За даними відомства, зловмисники використовують соціальну довіру користувачів і пишуть, що людина нібито потрапила до черги на отримання допомоги. Після цього пропонують натиснути символ «+» і чекати на дзвінок.

У повідомленнях шахраї часто видають себе за «представників ООН». При цьому вони можуть допускати характерні помилки — наприклад, використовувати акаунт із жіночим ім’ям, але в тексті звертатися від імені чоловіка.

Далі користувачів просять надати останні чотири цифри коду, який надходить у Viber. Саме цей код, як зазначають у SPRAVDI, є ключовим елементом схеми, що дозволяє шахраям отримати доступ до акаунтів або персональних даних.

У центрі стратегічних комунікацій наголошують, що жодні коди не можна передавати стороннім особам, навіть якщо повідомлення виглядає офіційним.

Фото: SPRAVDI

