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У Тернополі чоловік двічі потрапив у шахрайські схеми та втратив 55 тисяч доларів

20:08, 10 липня 2026
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Чоловік знайшов в інтернеті платформу, яка пропонувала високий дохід від інвестицій та переказав на рахунки проєкту близько 24 тисяч доларів.
У Тернополі чоловік двічі потрапив у шахрайські схеми та втратив 55 тисяч доларів
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Житель Тернополя став жертвою двох шахрайських схем поспіль і загалом втратив близько 55 тисяч доларів. Спочатку чоловік вклав кошти у фіктивну інвестиційну платформу, а після цього намагався повернути гроші через псевдоюриста, який також виявився шахраєм.

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Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області, наприкінці 2025 року чоловік знайшов в інтернеті платформу, яка пропонувала отримання високого доходу від інвестицій. Повіривши обіцянкам швидкого заробітку, він перерахував на рахунки проєкту близько 24 тисяч доларів.

Організатори платформи запевняли, що вже за кілька місяців вкладення принесуть майже 60 тисяч доларів прибутку. Однак у березні 2026 року сайт перестав працювати, а доступ до інвестиційних коштів зник.

Після втрати грошей чоловік почав шукати допомоги для їх повернення. У Мережі з ним зв’язався невідомий, який представився юристом і пообіцяв повернути кошти.

Як повідомили у поліції, псевдоюрист заявив, що нібито звернувся до компетентних органів країни, де була зареєстрована інвестиційна компанія. Згодом потерпілий отримав електронний лист про нібито схвалену компенсацію понад 83 тисячі доларів.

Для отримання коштів шахрай висунув умови: чоловіка переконали створити криптовалютний гаманець і сплатити авансовий внесок у розмірі 15% від суми компенсації. Виконавши інструкції, тернополянин переказав ще 31 тисячу доларів.

Коли зловмисники почали вимагати нові платежі, чоловік зрозумів, що вдруге став жертвою шахрайства, та звернувся до поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

За скоєння такого злочину закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI повідомляє про активізацію шахраїв, які розсилають українцям у Viber фейкові повідомлення про нібито соціальні виплати. За даними відомства, зловмисники використовують соціальну довіру користувачів і пишуть, що людина нібито потрапила до черги на отримання допомоги. Після цього пропонують натиснути символ «+» і чекати на дзвінок. 

У повідомленнях шахраї часто видають себе за «представників ООН». При цьому вони можуть допускати характерні помилки — наприклад, використовувати акаунт із жіночим ім’ям, але в тексті звертатися від імені чоловіка.

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Національна поліція поліція шахрай гроші

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