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Штрафи навіть у власній квартирі: за які порушення мешканці будинку можуть заплатити до 3400 гривень

20:26, 10 липня 2026
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Спільною власністю мешканців багатоквартирного будинку є ліфти, під’їзди, тамбури, коридори, сходові клітки, технічні приміщення, інженерні мережі та прибудинкова територія.
Штрафи навіть у власній квартирі: за які порушення мешканці будинку можуть заплатити до 3400 гривень
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Власники квартир мають право самостійно змінювати оздоблення свого житла та робити ремонт, однак не всі роботи й дії дозволені законодавством. За порушення правил користування спільним майном, недотримання тиші чи вимог пожежної безпеки мешканцям можуть загрожувати штрафи.

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Як йдеться у Цивільному кодексі України, власник житла може без додаткових погоджень змінювати внутрішнє оздоблення квартири. Зокрема, дозволено переклеювати шпалери, фарбувати стіни, укладати плитку, а також змінювати покриття підлоги чи стелі.

Водночас під час перепланування необхідно переконатися, що зміни не стосуються несучих стін та спільних конструкцій будинку. До спільного майна належать бетонні перекриття, стояки водопостачання, каналізації та опалення.

Окремі обмеження діють щодо системи теплопостачання. Мешканцям заборонено самостійно переносити або демонтувати радіатори, а також встановлювати обладнання іншої потужності без погодженого проєкту.

Штрафи за особисті речі у коридорах

Спільною власністю мешканців багатоквартирного будинку є ліфти, під’їзди, тамбури, коридори, сходові клітки, технічні приміщення, інженерні мережі та прибудинкова територія.

Через це залишати особисті речі у місцях загального користування заборонено. Шафи, старі меблі, велосипеди та інші предмети у коридорах або тамбурах можуть створювати порушення правил пожежної безпеки.

За такі порушення для громадян передбачений штраф від 1700 до 3400 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців сума штрафу становить від 3400 до 5100 гривень.

Штрафи за куріння у під’їзді 

Куріння заборонене у під’їздах, ліфтах, тамбурах, на сходових клітках та в інших приміщеннях загального користування багатоквартирних будинків.

За таке порушення передбачено попередження або штраф від 51 до 170 гривень.

Якщо тютюновий дим із балкона чи вікна регулярно потрапляє до сусідів та заважає їм користуватися житлом, вони можуть вимагати усунути такі перешкоди.

Штрафи за шум та ремонт у заборонений час

У житлових будинках діють правила тиші. Гучна музика, співи, крики та інші джерела шуму заборонені з 22:00 до 08:00.

Для ремонтних робіт встановлені додаткові обмеження. У будні шумний ремонт не можна проводити з 21:00 до 08:00. У святкові та неробочі дні роботи, які створюють шум, заборонені протягом усієї доби без згоди мешканців прилеглих квартир.

Перед початком ремонту власник або орендар житла має попередити сусідів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», шум від ремонтних робіт, гучна музика або галаслива компанія в сусідів можуть суттєво заважати спокійному відпочинку вдома. Якщо такі порушення відбуваються в нічний час або у вихідні та святкові дні, винних осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності. 

Допустимий рівень шуму залежить від часу доби, дня тижня та особливостей території. Для житлових будинків середній допустимий рівень шуму становить від 30 до 45 децибелів.

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будинок штраф цивільний кодекс

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