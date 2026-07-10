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На Волині розпочнуть новий етап пошуку та ексгумації поховань поляків

19:51, 10 липня 2026
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Із 13 липня на Волині стартує новий етап пошуково-ексгумаційних робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.
На Волині розпочнуть новий етап пошуку та ексгумації поховань поляків
Фото: GettyImages
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Із 13 липня до 7 серпня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області триватиме черговий етап ексгумаційних досліджень. Роботи проводяться на місцях поховань мешканців, які загинули під час трагічних подій серпня 1943 року.

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Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, знайдені людські останки планують ексгумувати, після чого здійснити їхнє гідне перепоховання.

До проведення досліджень залучені фахівці установи «Волинські старожитності», представники Інституту національної пам'яті Республіки Польща, а також експерти Вроцлавського медичного університету.

В УІНП зазначили, що роботи виконуються відповідно до домовленостей, досягнутих у межах діяльності Українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті.

Це вже не перші пошукові заходи на цій території. Наприкінці квітня 2026 року археологи та експерти вже проводили дослідження в Острівках і Волі Островецькій. Тоді на трьох із дев'яти визначених ділянок були виявлені людські останки та сліди поховань.

За історичними даними, у ніч із 28 на 29 серпня 1943 року (за іншими джерелами — із 29 на 30 серпня) на села було здійснено збройний напад. Населені пункти були спалені, а значна кількість місцевих жителів загинула.

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Польща Україна

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