Верховний Суд: інформація СБУ про громадянство РФ є достатньою підставою для звільнення держслужбовця

Верховний Суд скасував рішення двох інстанцій та підтвердив законність звільнення держслужбовця на підставі інформації, отриманої від СБУ.

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визначився з питанням: чи може державний орган звільнити державного службовця на підставі інформації, отриманої від Служби безпеки України про встановлений факт наявності у нього громадянства РФ.

У справі 480/7731/22 Верховний Суд дійшов висновку, що отримана від СБУ інформація про встановлений факт наявності у державного службовця громадянства РФ є достатньою правовою підставою для його звільнення відповідно до статті 84 Закону України «Про державну службу». Суд зазначив, що закон не передбачає проведення службового розслідування чи інших додаткових процедур перед звільненням у такому випадку.

Водночас Верховний Суд звернув увагу, що саме на суб'єкта призначення покладено обов'язок встановити факт наявності у державного службовця іноземного громадянства. Однак у цій справі цей обов'язок був виконаний шляхом отримання офіційної інформації від СБУ, яка відповідно до закону є спеціально уповноваженим органом у сфері забезпечення державної безпеки та наділена необхідними повноваженнями для виявлення таких фактів.

Обставини справи

Позивач із 2017 року обіймав посаду начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області.

У листопаді 2022 року Держпродспоживслужба отримала лист СБУ, у якому повідомлялося про встановлений факт отримання посадовцем у 2014 році паспорта громадянина російської федерації. До листа були додані роздруківки з інформаційних ресурсів РФ, зокрема відомості з бази «Российский паспорт», інформація із сайтів міграційної та податкової служб РФ, а також копія заяви про видачу російського паспорта.

На підставі цієї інформації Держпродспоживслужба видала наказ про звільнення посадовця за пунктом 2 частини першої статті 84 Закону України «Про державну службу» — у зв'язку зі встановленням факту наявності громадянства іноземної держави.

Колишній керівник управління оскаржив звільнення. Він стверджував, що ніколи не набував громадянства РФ і не отримував російського паспорта, а документи, додані до листа СБУ, не можуть вважатися належними доказами. Зокрема, позивач заявляв, що підпис у заяві про видачу російського паспорта йому не належить.

Що вирішили суди першої та апеляційної інстанцій

Сумський окружний адміністративний суд, а згодом і Другий апеляційний адміністративний суд стали на бік позивача.

Суди дійшли висновку, що лист СБУ містив інформацію про ймовірну наявність у посадовця громадянства РФ, однак така інформація потребувала перевірки з боку Держпродспоживслужби. На думку судів, відповідач не довів належними та допустимими доказами факт наявності у позивача громадянства іншої держави, а також не вжив жодних заходів для перевірки відомостей, отриманих від СБУ.

З огляду на це суди скасували наказ про звільнення, поновили позивача на посаді та стягнули на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу. Апеляційний суд також частково задовольнив заяву про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, присудивши 10 тис. грн.

Позиція Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд із такими висновками не погодився.

Верховний Суд зазначив, що стаття 84 Закону України «Про державну службу» встановлює імперативний обов'язок суб'єкта призначення звільнити державного службовця після встановлення факту наявності у нього громадянства іншої держави. Таке звільнення має бути здійснене протягом трьох днів із дня встановлення відповідного факту.

Суд наголосив, що закон не передбачає проведення службового розслідування чи інших додаткових процедур перед прийняттям рішення про звільнення.

Ключовим питанням касаційного перегляду було те, чи є інформація, отримана Держпродспоживслужбою від СБУ, достатньою для встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іншої держави.

Верховний Суд дійшов висновку, що за обставин цієї справи отримана від СБУ інформація про встановлений факт наявності у позивача громадянства російської федерації була достатньою правовою підставою для прийняття рішення про його звільнення.

Суд нагадав, що відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» саме СБУ є спеціальним державним органом, уповноваженим виявляти факти набуття громадянами України громадянства інших держав у межах здійснення контррозвідувальної діяльності та виконання інших функцій із забезпечення державної безпеки.

Касаційний адміністративний суд також звернув увагу на власну усталену практику у справах №0940/1503/18, №640/4337/19, №260/1146/18 та №640/19582/21, у яких уже було сформульовано аналогічний підхід.

На думку Верховного Суду, суди першої та апеляційної інстанцій помилково дійшли висновку про недостатність інформації, отриманої від СБУ, для встановлення факту наявності у позивача громадянства РФ. За встановлених обставин підхід Держпродспоживслужби був передбачуваним і відповідав вимогам закону, оскільки рішення про звільнення було ухвалене на підставі офіційної інформації, отриманої від компетентного державного органу.

Що вирішив Верховний Суд щодо витрат на правничу допомогу

Окремо Верховний Суд переглянув постанову апеляційного суду, якою на користь позивача було стягнуто 10 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу.

Суд зазначив, що додаткове судове рішення щодо розподілу судових витрат є похідним від рішення у справі по суті. Оскільки за результатами касаційного перегляду у задоволенні позову остаточно відмовлено, правові підстави для компенсації позивачу витрат на професійну правничу допомогу відсутні.

З огляду на це Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду в цій частині та відмовив у задоволенні заяви про стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

Таким чином, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Держпродспоживслужби, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, відмовив у задоволенні позову про скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку, а також відмовив у компенсації витрат на професійну правничу допомогу.

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