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Капелан зі зламаною щелепою, офіцер — зі зламаним ребром: ДБР повідомило про підозру військовому з полку «Скеля»

16:01, 10 липня 2026
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У ДБР заявили про першу підозру та продовжують перевіряти повідомлення про можливе насильство у 425 полку «Скеля».
Капелан зі зламаною щелепою, офіцер — зі зламаним ребром: ДБР повідомило про підозру військовому з полку «Скеля»
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Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо можливих фактів насильства та неналежного поводження з військовослужбовцями у 425 окремому штурмовому полку «Скеля».

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Директор ДБР Олексій Сухачов зазначив, що слідчі оперативно перевірять усі оприлюднені відомості, нададуть правову оцінку діям кожного командира та забезпечать всебічне й повне розслідування.

Окремі кримінальні провадження за фактами побиття військовослужбовців були відкриті ще до появи резонансної публікації у медіа. Після оприлюднення нових даних слідчі аналізують як нові, так і вже наявні матеріали, перевіряючи всі можливі випадки протиправного поводження у підрозділі.

Наразі слідство вже отримало перші процесуальні результати в одному з таких проваджень.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який на момент інкримінованих подій проходив службу у полку «Скеля». За версією слідства, він причетний до побиття двох військовослужбовців у Харківській області.

Перший епізод стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації полку прибули військовослужбовці іншого підрозділу, які перед цим виконували бойові завдання. Між військовими виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки. Військовий капелан намагався врегулювати ситуацію та запропонував вирішити питання на рівні командування.

За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, зокрема струс головного мозку та перелом щелепи, і був госпіталізований.

Другий випадок, за інформацією ДБР, стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Слідство вважає, що молодший сержант напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. За версією правоохоронців, він збив офіцера з ніг, після чого завдав йому численних ударів руками та ногами по голові й тулубу, внаслідок чого потерпілий отримав перелом ребра.

Військовослужбовця затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 406 Кримінального кодексу України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості) та ч. 4 ст. 405 КК України (насильство щодо начальника, вчинене в умовах воєнного стану).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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військові ДБР військовослужбовці

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