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Не лише щорічна відпустка — які види відпочинку доступні працівникам

19:48, 10 липня 2026
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В умовах воєнного стану термін щорічної відпустки може бути обмежений.
Не лише щорічна відпустка — які види відпочинку доступні працівникам
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В Україні працівники під час воєнного стану можуть скористатися не лише щорічною основною відпусткою зі збереженням заробітної плати, а й кількома видами відпусток без збереження зарплати. Право на такі відпустки та умови їх надання визначаються законодавством.

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Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX, а також положеннями Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки», стандартна тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки для працівників становить 24 календарні дні.

Водночас для окремих категорій працівників передбачена більша тривалість відпустки.

Зокрема:

  • працівники промислово-виробничого персоналу вугільної, сланцевої, металургійної та електроенергетичної промисловості мають право на 24 дні відпустки із збільшенням на 2 дні за кожні два відпрацьовані роки, але не більше ніж до 28 днів;
  • працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників і національних парків можуть отримувати до 28 календарних днів;
  • воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин має право на 30 днів відпустки;
  • працівники закладів освіти можуть отримувати до 56 календарних днів відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
  • особам з інвалідністю I та II груп передбачено 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи — 26 календарних днів.

Водночас під час дії воєнного стану роботодавець має право відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки, якщо це пов’язано з необхідністю виконання робіт на підприємстві та забезпеченням його діяльності.

Законодавство передбачає можливість отримання кількох видів відпусток без збереження заробітної плати. Зокрема, додаткове право на неоплачувану відпустку мають працівники, які:

  • виїхали за межі України;
  • набули статусу внутрішньо переміщеної особи.

Таку відпустку можуть оформити після використання 90 календарних днів попередньої неоплачуваної відпустки, передбаченої Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX.

Друга відпустка без збереження заробітної плати може бути надана працівнику без обмеження тривалості лише за домовленістю сторін. Для її оформлення необхідно:

  • подати заяву працівника;
  • отримати згоду роботодавця;
  • оформити відповідний наказ керівництва.

Така відпустка може надаватися:

  • будь-яку кількість разів;
  • на будь-який термін;
  • протягом усього періоду дії воєнного стану.

Водночас роботодавець має право як погодити, так і відмовити у наданні такої відпустки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко (суддя-доповідач у справі) та Галина Юровська розʼяснили зміст Рішення КСУ № 3-р/2026 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Як зазначається, предметом конституційного контролю в цій справі були окремі приписи Закону, якими визначено порядок надання та перенесення невикористаних днів щорічної основної відпустки на післявоєнний період та право роботодавця надавати невикористані дні такої відпустки без збереження заробітної плати.

Суд захистив гарантії конституційного права на відпочинок уразливих категорій працівників, визнавши, зокрема, неконституційним припис другого речення абзацу другого частини першої статті 12 Закону, за яким „за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати“, у тім, що він не забезпечує надання особам віком до вісімнадцяти років та особам з інвалідністю оплачуваної щорічної основної відпустки, мінімальна тривалість якої більше 24 календарних днів.

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воєнний стан відпустка трудові відносини

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