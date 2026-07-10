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Руслан Кравченко обговорив із Генпрокурором Монако розслідування замаху на українську родину і вбивства Анастасії Березовської

19:43, 10 липня 2026
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко обговорив із Генеральним прокурором Монако Стефаном Тібо розслідування замаху на українську родину, вбивства Анастасії Березовської та створення міжнародної слідчої групи.
Руслан Кравченко обговорив із Генпрокурором Монако розслідування замаху на українську родину і вбивства Анастасії Березовської
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів робочу онлайн-зустріч із Генеральним прокурором Князівства Монако Стефаном Тібо. У переговорах також взяли участь перший заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, Голова Національної поліції України Іван Вигівський та представники правоохоронних органів обох країн.

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Як повідомив Кравченко, головною темою зустрічі стали два кримінальні провадження, які розслідують українські правоохоронці.

Перше стосується замаху на українську родину в Монако. В Україні цей злочин кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинений на замовлення способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Друге кримінальне провадження відкрито за фактом убивства громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрюють у причетності до замаху.

За словами Генпрокурора, він поінформував колег про перебіг українського розслідування, встановлені обставини вбивства Анастасії Березовської, а також про затримання осіб, яких слідство вважає виконавцями цього злочину.

Окремо Руслан Кравченко наголосив на необхідності якнайшвидшого створення міжнародної слідчої групи, яка забезпечить оперативний обмін інформацією, координацію слідчих дій та ефективну взаємодію між правоохоронними органами України і Князівства Монако.

«У таких справах саме швидкість та спільні дії правоохоронців є ключовими для встановлення всіх обставин злочину», – зазначив Генеральний прокурор.

Він також запевнив, що Україна відкрита до повноцінної співпраці відповідно до міжнародно-правових процедур і розраховує на таку ж відкриту позицію з боку партнерів у Князівстві Монако.

За підсумками зустрічі сторони домовилися налагодити оперативний обмін інформацією та наявними матеріалами слідства.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Владиславу Реуту, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

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