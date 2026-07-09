Печерський райсуд Києва взяв під варту Владислава Реута, підозрюваного у вбивстві Анастасії Березовської

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Суспільне Новини

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Владиславу Реуту, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

За даними слідства, Владислав Реут підозрюється в умисному вбивстві Березовської. За версією правоохоронців, він здійснив два постріли їй у голову.

Під час судового засідання Реут заявив, що не наполягає на визначенні застави та готовий співпрацювати зі слідством.

Йдеться про кримінальне провадження щодо вбивства Анастасії Березовської, яку раніше підозрювали у причетності до замаху на бізнесмена Єрмолаєва в Монако.

Додамо, що, за інформацією Служби безпеки України, правоохоронці знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронні органи Князівства Монако підозрюють у замаху на вбивство родини, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них — дитина. За даними слідства, після повернення до України Березовська контактувала з двома чоловіками — колишнім співробітником правоохоронних органів та чинним співробітником ГУР Міноборони.

У СБУ повідомили, що під час розслідування обох чоловіків перевіряли на можливу причетність до замаху в Монако. Згодом чинний співробітник ГУР, за даними слідства, зізнався у вбивстві Березовської, яке, як стверджують правоохоронці, він скоїв разом з іншим фігурантом. Обох затримали за підозрою у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного із затриманих було проведено слідчий експеримент, під час якого правоохоронці виявили тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови. Слідство триває. Українська сторона також передала всю наявну інформацію правоохоронним органам Князівства Монако та продовжує встановлювати можливих замовників і інших причетних до замаху.

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