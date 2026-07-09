Аграріям компенсуватимуть втрати врожаю через бойові дії

Цього року вперше запрацював механізм визначення зон ризикованого землеробства, який враховує не лише природно-кліматичні умови, а й воєнні ризики.

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Уряд розробляє механізм компенсації для аграріїв, які втратили врожай через бойові дії у прифронтових громадах. Йдеться про фермерів, чиї посіви були знищені або не можуть бути зібрані через безпекову ситуацію в 50-кілометровій зоні від лінії бойових дій чи державного кордону з країною-агресором. Необхідне фінансування планують передбачити у Державному бюджеті на 2027 рік, а виплати розпочати вже у першому кварталі наступного року.

Як повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, наразі в Міністерстві економіки завершують визначення критеріїв, за якими аграрії зможуть звертатися за компенсацією. Протягом липня-серпня планується зібрати та верифікувати інформацію про втрати, після чого буде сформовано бюджетний запит.

Виплати планують здійснити до початку весняної посівної кампанії 2027 року, щоб фермери могли вчасно підготуватися до нового сезону.

Також цього року вперше запроваджено механізм визначення зон ризикованого землеробства, який враховує не лише природно-кліматичні, а й воєнні ризики. Відповідні території вже оцифровані та інтегровані до Державного аграрного реєстру.

Для підтвердження втрат використовуватимуть супутникові знімки, а там, де дозволятиме безпекова ситуація, — результати обстежень на місцях. До затвердження остаточного порядку аграріям рекомендують фіксувати наслідки обстрілів та передавати інформацію через обласні військові адміністрації.

Крім того, фермери прифронтових територій уже можуть скористатися чинними програмами державної підтримки. Зокрема, для них доступні пільгові кредити за програмою «5-7-9%», які можна використати для фінансування осінньої посівної кампанії.

За офіційними даними, станом на сьогодні в Україні зафіксовано близько 3 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, де врожай втрачений або його неможливо зібрати через бойові дії. Саме ці дані стануть основою для формування майбутнього механізму компенсацій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України оновив механізм державної підтримки аграрного сектору, внісши зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою КМУ від 1 березня 2017 року №130. Відповідні зміни затверджено постановою Уряду від 1 липня 2026 року.

В першу чергу зазначимо, що згідно Порядку нововведення стосуються насамперед аграріїв, які працюють у громадах, що постраждали від війни. Документ спрощує умови отримання підвищеної компенсації, деталізує перелік підтвердних документів та водночас встановлює додаткові механізми перевірки права на державну підтримку.