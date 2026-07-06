Кабмін змінив правила державної підтримки аграріїв: нові умови компенсації за сільгосптехніку

Уряд змінив правила державної підтримки: розширено коло агровиробників, які можуть отримати 40% компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання, а також уточнено порядок підтвердження права на виплату і формування вартості техніки.

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Кабінет Міністрів України оновив механізм державної підтримки аграрного сектору, внісши зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою КМУ від 1 березня 2017 року №130. Відповідні зміни затверджено постановою Уряду від 1 липня 2026 року.

«Судово-юридична газета» детально розібрала, кого стосуються нововведення та зміняться умови компенсації.

Хто зможе отримати компенсацію у розмірі 40%

В першу чергу зазначимо, що згідно Порядку нововведення стосуються насамперед аграріїв, які працюють у громадах, що постраждали від війни. Документ спрощує умови отримання підвищеної компенсації, деталізує перелік підтвердних документів та водночас встановлює додаткові механізми перевірки права на державну підтримку.

Однією з ключових змін стало оновлення пункту 13 Порядку. Відтепер право на часткову компенсацію у розмірі 40% вартості придбаної техніки або обладнання (без урахування ПДВ) отримають сільськогосподарські товаровиробники, які відповідають одночасно кільком критеріям. Насамперед йдеться про суб’єктів господарювання, які на день подання заявки мають у власності або користуванні земельні ділянки, не менше 80% площі яких розташовано на територіях можливих або активних бойових дій. При цьому враховуватимуться лише ті території, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України, у редакції, чинній станом на 7 квітня 2026 року.

Важливою умовою також є те, що для відповідних територій на момент звернення не повинно бути визначено дату завершення бойових дій або дату припинення можливості їх ведення. Крім того, сам товаровиробник має бути зареєстрований на такій території. Окремо Кабмін уточнив, що земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованих територіях, до розрахунку 80-відсоткового показника не включаються.

Таким чином, зміни фактично розширюють можливість скористатися програмою саме для аграріїв, які продовжують працювати в умовах постійних безпекових ризиків.

Які документи підтверджуватимуть право на компенсацію

Разом із розширенням програми Уряд деталізував механізм перевірки права на отримання підвищеної компенсації. Для підтвердження відповідності встановленим критеріям агровиробник повинен додати до заявки:

витяг із Державного аграрного реєстру щодо загальної площі земельних ділянок, які перебувають у його власності або користуванні;

довідку територіального органу Держгеокадастру, яка міститиме інформацію про площу земель у межах відповідних областей із розподілом залежно від їх розташування на територіях бойових дій.

При цьому територіальні органи Держгеокадастру повинні видати таку довідку протягом п’яти робочих днів після отримання звернення. Також встановлено й підстави для відмови у видачі довідки. Зокрема, таке рішення може бути прийняте, якщо агровиробник не подав витяг із Державного аграрного реєстру або якщо відомості про загальну площу земель, зазначені у витягу, не відповідають інформації Державного земельного кадастру.

Фактично Кабмін запровадив механізм подвійної перевірки даних через два державні інформаційні ресурси. Це має мінімізувати ризики неправомірного отримання бюджетних коштів та унеможливити використання недостовірної інформації про земельний банк господарства.

Виробникам дозволили відхилятися від орієнтовної вартості техніки

Ще одна суттєва новація стосується визначення вартості техніки, яка підлягає державній компенсації. Пункт 11 Порядку доповнено нормою, відповідно до якої ціна техніки або обладнання, визначена договором між виробником і сільськогосподарським товаровиробником, може відрізнятися від орієнтовної вартості, зазначеної у переліку техніки Мінекономіки, в межах 15%. Таке відхилення допускається у разі зміни виробничих витрат підприємства. Йдеться, зокрема, про подорожчання або здешевлення комплектуючих, вузлів, агрегатів, сировини, матеріалів, енергоносіїв, витрат на оплату праці, утримання обладнання, адміністративних витрат чи витрат на збут.

Зазначається, що раніше відмінність між орієнтовною ціною у переліку та фактичною вартістю техніки могла створювати труднощі як для виробників, так і для покупців, особливо в умовах нестабільної економічної ситуації та постійного коливання вартості виробництва. Запровадження допустимого 15-відсоткового коридору має зробити програму більш гнучкою та врахувати реальні економічні умови.

На що звернути увагу аграріям

Попри розширення можливостей отримання державної підтримки, зміни одночасно посилюють вимоги до підтвердження права на компенсацію. Перед поданням заявки агровиробникам варто переконатися, що інформація про земельні ділянки є актуальною як у Державному аграрному реєстрі, так і в Державному земельному кадастрі.

Будь-які розбіжності між цими реєстрами можуть стати підставою для відмови у видачі довідки Держгеокадастром, без якої отримати 40-відсоткову компенсацію буде неможливо. Крім того, заявникам слід враховувати, що право на підвищену компенсацію визначатиметься з використанням Переліку територій у редакції, чинній саме станом на 7 квітня 2026 року, навіть якщо згодом статус окремих територій зміниться.

Таким чином, ухвалені Кабінетом Міністрів зміни поєднують два підходи: з одного боку, розширюють державну підтримку аграріїв, які продовжують працювати в умовах війни, а з іншого – запроваджують більш чіткі механізми перевірки документів та використання бюджетних коштів. Очікується, що оновлений порядок дозволить спростити доступ до компенсації для добросовісних товаровиробників, водночас забезпечивши прозорість її надання.

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