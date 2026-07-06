Кабмин изменил правила государственной поддержки аграриев: новые условия компенсации за сельгосптехнику

Правительство изменило правила государственной поддержки: расширен круг агропроизводителей, которые могут получить 40% компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, а также уточнен порядок подтверждения права на выплату и формирование стоимости техники.

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Кабинет Министров Украины обновил механизм государственной поддержки аграрного сектора, внеся изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, утвержденного постановлением КМУ от 1 марта 2017 №130. Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства от 1 июля 2026 года.

«Судебно-юридическая газета» подробно разобрала, кого касаются нововведения и изменятся условия компенсации.

Кто сможет получить компенсацию в размере 40%

В первую очередь отметим, что согласно Порядку нововведения касаются, прежде всего, аграриев, работающих в пострадавших от войны общинах. Документ упрощает условия получения повышенной компенсации, детализирует перечень подтверждающих документов и одновременно устанавливает дополнительные механизмы проверки права на государственную поддержку.

Одним из ключевых изменений стало обновление пункта 13 Порядка. Теперь право на частичную компенсацию в размере 40% стоимости приобретенной техники или оборудования (без учета НДС) получат сельскохозяйственные товаропроизводители, которые отвечают одновременно нескольким критериям. Прежде всего, речь идет о субъектах хозяйствования, которые на день подачи заявки имеют в собственности или пользовании земельные участки, не менее 80% площади которых расположены на территориях возможных или активных боевых действий. При этом будут учитываться только те территории, которые включены в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного приказом Министерства развития общин и территорий Украины, в редакции, действующей по состоянию на 7 апреля 2026 года.

Важным условием также является то, что для соответствующих территорий к моменту обращения не должно быть определена дата завершения боевых действий или дата прекращения возможности их ведения. Кроме того, сам товаропроизводитель должен быть зарегистрирован на такой территории. Отдельно Кабмин уточнил, что земельные участки, расположенные на временно оккупированных территориях, в расчет 80-процентного показателя не включаются.

Таким образом, изменения фактически расширяют возможность воспользоваться программой именно для аграриев, продолжающих работать в условиях постоянных рисков безопасности.

Какие документы будут подтверждать право на компенсацию

Вместе с расширением программы Правительство детализировало механизм проверки права на получение повышенной компенсации. Для подтверждения соответствия установленным критериям агропроизводитель должен добавить к заявке:

выписка из Государственного аграрного реестра относительно общей площади земельных участков, которые находятся в его собственности или пользовании;

справку территориального органа Госгеокадастра, содержащую информацию о площади земель в пределах соответствующих областей с распределением в зависимости от их расположения на территориях боевых действий.

При этом территориальные органы Госгеокадастра должны выдать такую ​​справку в течение пяти рабочих дней после получения обращения. Также установлены основания для отказа в выдаче справки. В частности, такое решение может быть принято, если агропроизводитель не предоставил выписку из Государственного аграрного реестра или если сведения об общей площади земель, указанные в подъемнике, не соответствуют информации Государственного земельного кадастра.

Фактически Кабмин ввел механизм двойной проверки данных через два государственных информационных ресурса. Это должно минимизировать риски неправомерного получения бюджетных средств и сделать невозможным использование недостоверной информации о земельном банке хозяйства.

Производителям разрешили отклоняться от ориентировочной стоимости техники

Еще одно существенное новшество касается определения стоимости техники, подлежащей государственной компенсации. Пункт 11 Порядка дополнен нормой, согласно которой стоимость техники или оборудования, определенная договором между производителем и сельскохозяйственным товаропроизводителем, может отличаться от ориентировочной стоимости, указанной в перечне техники Минэкономики, в пределах 15%. Такое отклонение допускается при изменении производственных затрат предприятия. Речь идет, в частности, о подорожании или удешевлении комплектующих, узлов, агрегатов, сырья, материалов, энергоносителей, расходов на оплату труда, содержания оборудования, административных расходов или расходов на сбыт.

Отмечается, что ранее разница между ориентировочной ценой в перечне и фактической стоимостью техники могла создавать трудности как для производителей, так и покупателей, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации и постоянного колебания стоимости производства. Введение допустимого 15-процентного коридора должно сделать программу более гибкой и учесть реальные экономические условия.

На что обратить внимание аграриям

Несмотря на расширение возможностей получения государственной ержавной поддержки, изменения одновременно усиливают требования к подтверждению права на компенсацию. Перед подачей заявки агропроизводителям следует убедиться, что информация о земельных участках актуальна как в Государственном аграрном реестре, так и в Государственном земельном кадастре.

Какие-либо разногласия между этими реестрами могут стать основанием для отказа в выдаче справки Госгеокадастром, без которой получить 40-процентную компенсацию будет невозможно. Кроме того, заявителям следует учитывать, что право на повышенную компенсацию будет определяться с использованием Перечня территорий в редакции, действующей по состоянию на 7 апреля 2026 года, даже если впоследствии статус отдельных территорий изменится.

Таким образом, принятые Кабинетом Министров изменения объединяют два подхода: с одной стороны, расширяют государственную поддержку аграриев, которые продолжают работать в условиях войны, а с другой – вводят более четкие механизмы проверки документов и использования бюджетных средств. Ожидается, что обновленный порядок позволит упростить доступ к компенсации для добросовестных товаропроизводителей, обеспечив прозрачность ее предоставления.

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