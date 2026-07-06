В Вишневом эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации — МВД

В результате массированной российской атаки на Киев и область погибли 14 человек, в Вишневом из-за угрозы повторной детонации эвакуировали более 500 жителей, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В Вишневом Киевской области после массированной российской атаки из-за угрозы повторной детонации эвакуировали более 500 жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. Одновременно специалисты обследуют поврежденные частные дома, чтобы не пропустить возможных пострадавших.

Всего в Киевской области в результате российского удара, по оперативным данным, погибли три человека.

В Киеве в результате обстрела значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда многоэтажного дома. Там погибли пять человек, еще более 30 получили ранения.

В Дарницком районе ракета попала во двор между жилыми домами. Погибли шесть человек. Спасателям удалось спасти 28 жителей, среди которых двое четырехлетних детей. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

По словам Клименко, всего российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек. Идентификация погибших продолжается. Почти 60 человек получили ранения, среди них пятеро детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Министр сообщил, что во время сегодняшней массированной атаки спасателям удалось спасти 64 человека.

Из-за опасности для личного состава к ликвидации последствий удара привлекли роботизированную технику, авиацию, кинологические расчеты и пиротехников.

Кроме того, в Дарницком и Подольском районах Киева начали работу мобильные сервисные центры МВД.

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