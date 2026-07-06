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В Вишневом эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации — МВД

11:13, 6 июля 2026
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В результате массированной российской атаки на Киев и область погибли 14 человек, в Вишневом из-за угрозы повторной детонации эвакуировали более 500 жителей, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
В Вишневом эвакуировали более 500 человек из-за угрозы повторной детонации — МВД
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В Вишневом Киевской области после массированной российской атаки из-за угрозы повторной детонации эвакуировали более 500 жителей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. Одновременно специалисты обследуют поврежденные частные дома, чтобы не пропустить возможных пострадавших.

Всего в Киевской области в результате российского удара, по оперативным данным, погибли три человека.

В Киеве в результате обстрела значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда многоэтажного дома. Там погибли пять человек, еще более 30 получили ранения.

В Дарницком районе ракета попала во двор между жилыми домами. Погибли шесть человек. Спасателям удалось спасти 28 жителей, среди которых двое четырехлетних детей. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

По словам Клименко, всего российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек. Идентификация погибших продолжается. Почти 60 человек получили ранения, среди них пятеро детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Министр сообщил, что во время сегодняшней массированной атаки спасателям удалось спасти 64 человека.

Из-за опасности для личного состава к ликвидации последствий удара привлекли роботизированную технику, авиацию, кинологические расчеты и пиротехников.

Кроме того, в Дарницком и Подольском районах Киева начали работу мобильные сервисные центры МВД.

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МВД Киевская область

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