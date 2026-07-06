64 контейнера-«призрака»: государство планирует передать военным портовые грузы, стоявшие с 2012 года

В одесских портах годами хранятся десятки контейнеров, заблокированных устаревшим законодательством: правительство предлагает передать имущество государству для нужд обороны.

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Украинская портовая отрасль до сих пор обременена нормативными актами, которые были приняты еще на заре независимости. Одним из таких реликтов является Декрет Кабинета Министров Украины от 8 апреля 1993 года № 33-93. Этот документ регулировал порядок обращения с грузами, которые хранились в портах сверх установленных сроков. С принятием в 2012 году нового Таможенного кодекса Украины (ТКУ) большинство этих вопросов было урегулировано по современным стандартам, однако часть имущества оказалась заблокированной.

Законопроект 15384, инициированный правительством, имеет целью не только систематизировать законодательство, но и направить заблокированные ресурсы на укрепление обороноспособности страны.

Главное изменение заключается в признании Декрета № 33-93 утратившим силу. Это решение продиктовано Законом «О правотворческой деятельности», который требует систематизации норм, содержащихся в декретах 90-х годов. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда в портах Одесской таможни находятся 64 контейнера с товарами, которые поступили до 1 июня 2012 года. Поскольку таможенные формальности в отношении них начались до вступления в силу нового ТКУ, они до сих пор подчиняются нормам старого Декрета и Постановления № 536. Отмена Декрета позволит вывести эти грузы из «серой зоны».

Автоматический переход в собственность государства

Проект закона содержит императивную норму: все грузы, на которые распространялось действие Декрета, переходят в собственность государства. Это касается имущества, находящегося на хранении в морских портах или на припортовых станциях сверх установленных сроков.

Кабинет Министров имеет шесть месяцев для приведения подзаконных актов в соответствие с новыми нормами. Минразвития, Минфин, Гостаможслужба и ГПСУ привлечены к процессу пересмотра нормативной базы.

Грузы — на фронт

Вместо сложной процедуры реализации через комиссии, предусмотренной Постановлением № 536, грузы планируется включить в Порядок № 1340. Это открывает возможность для безвозмездной передачи имущества Вооруженным Силам Украины, Нацгвардии, СБУ и другим военным формированиям. В пояснительной записке четко указано, что в условиях военного положения это имущество должно служить обороне государства, обеспечению национальной, энергетической и продовольственной безопасности.

Кроме военного аспекта, законопроект имеет важное логистическое значение. Длительное хранение «залежалых» грузов занимает полезные площади морских портов, что сдерживает грузооборот. Реализация закона позволит освободить эти территории для эффективного использования, что критически важно для функционирования «зерновых коридоров» и других экспортно-импортных путей.

Предусмотренный законопроектом переход имущества в собственность государства без судебного решения может стать предметом конституционных споров. Несмотря на то, что речь идет о грузах, которые годами считаются заброшенными, их владельцы (если они заявят свои права) могут оспаривать такую процедуру, ссылаясь на гарантии права частной собственности, закрепленные Конституцией Украины.

Кроме того, значительная часть контейнеров находится в портах более десяти лет. За это время товары могли потерять потребительскую стоимость, морально устареть или стать непригодными для использования. Во время инвентаризации может обнаружиться, что часть имущества придется не передавать военным или реализовывать, а утилизировать за счет государства.

Отмена Декрета Кабинета Министров № 33-93 является закономерным этапом обновления украинского законодательства. Законопроект призван устранить правовой пробел, который годами делал невозможным распоряжение заброшенными грузами, освободить перегруженные портовые площади и создать правовые основания для передачи пригодного имущества на нужды государства, прежде всего сектора безопасности и обороны.

В то же время эффективность реформы будет зависеть не только от принятия закона, но и от его практической реализации. Ключевыми остаются прозрачная инвентаризация имущества, объективная оценка его состояния, четкие процедуры передачи и надлежащие гарантии защиты права собственности. Именно от этого будет зависеть, станет ли закон действенным механизмом решения многолетней проблемы, а не источником новых судебных споров.

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