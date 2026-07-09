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Печерский райсуд Киева взял под стражу Владислава Реута, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской

14:00, 9 июля 2026
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Подозреваемому избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
Печерский райсуд Киева взял под стражу Владислава Реута, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской
Фото: Суспільне Новини
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Владиславу Реуту, которого подозревают в убийстве Анастасии Березовской. Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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По данным следствия, Владислав Реут подозревается в совершении умышленного убийства Березовской. По версии правоохранителей, он произвел два выстрела ей в голову.

Во время судебного заседания Реут заявил, что не настаивает на определении залога и готов сотрудничать со следствием.

Речь идет об уголовном производстве по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую ранее подозревали в причастности к покушению на бизнесмена Ермолаева в Монако.

Добавим, что, по информации Службы безопасности Украины, правоохранители обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Княжества Монако подозревают в покушении на убийство семьи, в результате которого пострадали три человека, среди них — ребенок. По данным следствия, после возвращения в Украину Березовская контактировала с двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником ГУР Минобороны.

В СБУ сообщили, что в ходе расследования обоих мужчин проверяли на возможную причастность к покушению в Монако. Позже действующий сотрудник ГУР, по данным следствия, признался в убийстве Березовской, которое, как утверждают правоохранители, он совершил совместно с другим фигурантом. Обоих задержали по подозрению в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По показаниям одного из задержанных был проведен следственный эксперимент, в ходе которого правоохранители обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями головы. Следствие продолжается. Украинская сторона также передала всю имеющуюся информацию правоохранительным органам Княжества Монако и продолжает устанавливать возможных заказчиков и других причастных к покушению.

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