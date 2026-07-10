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У Києві з 15 липня проїзд у громадському транспорті подорожчає до 30 грн

19:29, 10 липня 2026
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Проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 гривень.
У Києві з 15 липня проїзд у громадському транспорті подорожчає до 30 грн
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Із 15 липня вартість проїзду у громадському транспорті Києва становитиме 30 грн. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Кличко.

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Нова вартість діятиме для однієї поїздки у метро, трамваї, тролейбусі, автобусі та фунікулері.

Водночас електронні квитки, придбані до 14 липня за старою ціною 8 грн, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Після цієї дати невикористані поїздки буде анульовано, а їхню вартість повернуть на баланс носія електронного квитка.

Крім того, з 1 серпня у столиці запровадять новий квиток на 90 хвилин вартістю 60 грн. Він дозволить необмежену кількість пересадок на будь-який комунальний транспорт протягом півтори години.

При поповненні транспортної картки на більшу кількість поїздок передбачені знижки:

10–19 поїздок — 28,90 гривні за одну поїздку;

20–29 поїздок — 27,80 гривні;

30–39 поїздок — 26,60 гривні;

40–49 поїздок — 25,50 гривні;

50 поїздок — 25 гривень.

Одночасно можна буде придбати не більше 50 поїздок, а загальна кількість поїздок на транспортній картці не повинна перевищувати 100.

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Київ транспорт ціни

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