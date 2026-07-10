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У Львові суд обирає запобіжний захід Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички з ТЦК

13:32, 10 липня 2026
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За даними слідства, під час інциденту чоловік ударив одного правоохоронця та розпилив газовий балончик в обличчя іншому.
У Львові суд обирає запобіжний захід Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички з ТЦК
Фото: Суспільне Львів
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У Львові суд обирає запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички з представниками ТЦК та СП, що сталася 8 липня.

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За даними слідства, під час інциденту підозрюваний вдарив кулаком по голові одного правоохоронця, а згодом розпилив газовий балончик в обличчя іншому. Він є єдиним фігурантом цього кримінального провадження.

Прокуратура просить суд застосувати до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави. Натомість сторона захисту просить обрати запобіжний захід у вигляді застави.

Як повідомила адвокатка підозрюваного, під час затримання її підзахисний отримав забої ребра та голови.

Також відомо, що чоловік проходив військову службу, однак із лютого 2026 року перебуває у СЗЧ.

Кримінальне провадження розслідується за статтею про хуліганство із застосуванням зброї чи інших предметів. Сам підозрюваний у суді заперечив використання будь-якої зброї чи предметів під час конфлікту.

Нагадаємо, 9 липня Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання «по гарячих слідах» 23-річного львів'янина, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час сутички з представниками ТЦК та СП у Львові 8 липня.

За даними слідства, чоловік перебував серед осіб, які заблокували, пошкодили та перевернули службовий автомобіль військовослужбовців на проспекті Червоної Калини. Під час втручання поліцейських для припинення протиправних дій учасники натовпу чинили активний опір, а один із них завдав правоохоронцю тілесних ушкоджень.

Правоохоронці повідомили про підозру затриманому за ч. 2 ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Крім того, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 114-1 КК України щодо перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. СБУ та Національна поліція також встановлюють інших осіб, причетних до масових заворушень і нападів на військовослужбовців та правоохоронців. За даними СБУ, фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

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Національна поліція ТЦК

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