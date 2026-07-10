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Освітні пільги для військових та членів їхніх родин: хто має право на державну підтримку

13:34, 10 липня 2026
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Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби.
Освітні пільги для військових та членів їхніх родин: хто має право на державну підтримку
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Українські військовослужбовці та члени їхніх сімей у 2026 році можуть скористатися низкою освітніх пільг. Вони стосуються навчання військових, вступу дітей до закладів освіти та державної підтримки під час здобуття професійної, фахової передвищої й вищої освіти.

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Як пояснюють у Міноборни, військовослужбовці мають право здобувати освіту, післядипломну освіту та підвищувати кваліфікацію у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладах фахової передвищої військової освіти та інших закладах вищої освіти.

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на посадах офіцерського складу, можуть навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби після проходження строку служби, що дорівнює тривалості навчання для здобуття попереднього ступеня вищої освіти.

Іншим категоріям військовослужбовців також дозволено навчатися без відриву від служби у порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України. Це право поширюється і на військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти.

Водночас така пільга не надається військовослужбовцям, які проходять базову військову службу, службу курсантів у вищих військових навчальних закладах та закладах вищої освіти з військовими інститутами, факультетами, кафедрами, відділеннями військової підготовки, а також військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Пільги на навчання для дітей військових

Для дітей військовослужбовців за місцем проживання сім'ї у першочерговому порядку надаються місця у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також у дитячих оздоровчих таборах незалежно від форми власності.

Переважне право на зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з військовими інститутами, факультетами, кафедрами та відділеннями військової підготовки, а також закладів фахової передвищої військової освіти мають особи, один із батьків яких є військовослужбовцем із вислугою 20 років і більше, був звільнений зі служби за віком, станом здоров'я чи через скорочення штатів із вислугою не менше 20 років або став особою з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби. Таке право діє за умови успішного складання вступних іспитів та відповідності правилам прийому протягом трьох років після здобуття необхідного рівня загальної середньої освіти.

Крім того, особи, один із батьків або усиновлювачів яких був військовослужбовцем і загинув або визнаний судом безвісно відсутнім під час виконання обов'язків військової служби, протягом трьох років після здобуття повної загальної середньої освіти можуть бути зараховані поза конкурсом за обраною спеціальністю до державних і комунальних закладів вищої та професійно-технічної освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», проєкт закону «Про відповідальність Держави перед військовослужбовцями» №15238 який має на меті посилити соціальні гарантії військових та членів їхніх сімей, отримав низку зауважень. Оскільки, більшість його положень мають декларативний характер, не містять механізмів практичної реалізації, а окремі норми суперечать вимогам бюджетного законодавства.

Втім, чинне законодавство вже передбачає механізми відповідальності за порушення права військовослужбовців на своєчасне отримання грошового забезпечення. Зокрема, за його затримку можуть застосовуватися цивільно-правові санкції у вигляді стягнення середнього заробітку за час затримки відповідно до статті 117 Кодексу законів про працю України, компенсація інфляційних втрат згідно із Законом «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати», а також адміністративна і кримінальна відповідальність посадових осіб.

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військові пільги міноборони навчання освіта

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