Образовательные льготы для военных и членов их семей: кто имеет право на государственную поддержку

Военнослужащим, которые приняты на военную службу по контракту лиц офицерского состава, разрешается обучаться в других учреждениях высшего образования без отрыва от службы.

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Украинские военнослужащие и члены их семей в 2026 году могут воспользоваться рядом образовательных льгот. Они касаются обучения военнослужащих, поступления детей в учебные заведения, а также государственной поддержки при получении профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

Как объясняют в Минобороны, военнослужащие имеют право получать образование, последипломное образование и повышать квалификацию в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, учреждениях профессионального предвысшего военного образования, а также в других учреждениях высшего образования.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях офицерского состава, могут обучаться в других учреждениях высшего образования без отрыва от службы после прохождения срока службы, равного продолжительности обучения для получения предыдущей степени высшего образования.

Другим категориям военнослужащих также разрешено обучаться без отрыва от службы в порядке, определенном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины. Это право распространяется и на военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющих высшего образования.

В то же время такая льгота не предоставляется военнослужащим, проходящим базовую военную службу, службу курсантов в высших военных учебных заведениях и учреждениях высшего образования с военными институтами, факультетами, кафедрами, отделениями военной подготовки, а также военную службу по призыву лиц офицерского состава.

Льготы на обучение для детей военнослужащих

Для детей военнослужащих по месту проживания семьи в первоочередном порядке предоставляются места в учреждениях общего среднего и дошкольного образования, а также в детских оздоровительных лагерях независимо от формы собственности.

Преимущественное право на зачисление в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, высшие военные учебные заведения, учреждения высшего образования с военными институтами, факультетами, кафедрами и отделениями военной подготовки, а также учреждения профессионального предвысшего военного образования имеют лица, один из родителей которых является военнослужащим с выслугой 20 лет и более, был уволен со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов при выслуге не менее 20 лет либо стал лицом с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы. Такое право действует при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и соблюдения правил приема в течение трех лет после получения необходимого уровня общего среднего образования.

Кроме того, лица, один из родителей или усыновителей которых был военнослужащим и погиб либо признан судом безвестно отсутствующим во время исполнения обязанностей военной службы, в течение трех лет после получения полного общего среднего образования могут быть зачислены вне конкурса по выбранной специальности в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионально-технического образования за счет средств государственного и местных бюджетов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проект закона «Об ответственности государства перед военнослужащими» №15238, который направлен на усиление социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, получил ряд замечаний. Это связано с тем, что большинство его положений носит декларативный характер, не содержит механизмов практической реализации, а отдельные нормы противоречат требованиям бюджетного законодательства.

Вместе с тем действующее законодательство уже предусматривает механизмы ответственности за нарушение права военнослужащих на своевременное получение денежного обеспечения. В частности, за его задержку могут применяться гражданско-правовые санкции в виде взыскания среднего заработка за время задержки в соответствии со статьей 117 Кодекса законов о труде Украины, компенсации инфляционных потерь согласно Закону «О компенсации гражданам утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», а также административная и уголовная ответственность должностных лиц.

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