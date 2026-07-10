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ТЦК не може відмовлятися від рішення щодо відстрочки лише листом: позиція КАС ВС

12:58, 10 липня 2026
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КАС ВС постановив, що після отримання заяви про відстрочку ТЦК та СП зобов’язаний ухвалити рішення, а не обмежуватися інформаційною відповіддю.
ТЦК не може відмовлятися від рішення щодо відстрочки лише листом: позиція КАС ВС
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу № 140/8613/23 щодо оскарження дій територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який не ухвалив рішення за заявами про надання відстрочки від призову під час мобілізації та натомість надіслав заявнику лише інформаційні листи.

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У чому полягав спір

Спірне питання - можливість надання відстрочки на підставі абз.8 ч.1 ст.23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку з перебуванням на утриманні позивача повнолітнього сина з інвалідністю I групи. Однак замість прийняття рішення по суті позивач отримав від ТЦКСП лише інформаційні листи.

Позиція Верховного Суду

КАС ВС зауважує, що вирішення питання про надання відстрочки від призову під час мобілізації належить до повноважень ТЦКСП та здійснюється на підставі заяви військовозобов’язаного. Після отримання заяви та документів, які, на думку заявника, підтверджують його право на відстрочку, ТЦКСП зобов’язаний ухвалити рішення про надання відстрочки або про відмову в її наданні.

Суд наголосив, що листи, направлені ТЦКСП заявнику, мали виключно інформаційний характер і не свідчили про вирішення по суті порушеного питання. Таким чином, відповідач фактично не розглянув подані заяви та не ухвалив рішення ні про надання відстрочки, ні про відмову в її наданні.

Суд не оцінював право на відстрочку

Водночас акцентовано, що КАС ВС не вирішував питання про наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку від призову. Суд зазначив, що за відсутності рішення ТЦКСП суди не можуть оцінювати достатність поданих документів або встановлювати, чи підтверджують вони право на відстрочку. Такі питання належать до компетенції ТЦКСП, який повинен спочатку розглянути заяву по суті та ухвалити відповідне рішення.

Рішення суду

Таким чином, КАС ВС дійшов висновку, що ТЦКСП не вправі обмежуватися направленням інформаційних листів у відповідь на заяви про відстрочку від мобілізації. Після отримання заяви та документів орган зобов’язаний прийняти рішення про надання відстрочки або про відмову в її наданні, а неприйняття такого рішення є протиправним.

Отже, КАС ВС визнав протиправними дії ТЦКСП щодо відмови у прийнятті рішення за заявами про надання відстрочки від призову під час мобілізації та зобов’язав відповідача повторно розглянути ці заяви і прийняти за результатами їх розгляду відповідне рішення згідно із законодавством.

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КАС ВС ТЦК відстрочка

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