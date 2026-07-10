Поки мінімальна зарплата 8647 грн, проїзний — майже 5 тисяч: у Києві вчергове виступили проти нових тарифів

Автори нової петиції закликають не підвищувати вартість проїзду до індексації доходів населення та оновлення громадського транспорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві зареєстрували нову електронну петицію проти підвищення тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті. Документ, опублікований 9 липня під №14369, містить вимогу заморозити тарифи до моменту адекватної індексації реальних доходів громадян, а також до повного оновлення міського транспорту відповідно до європейських стандартів.

Зазначимо, що мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн, коли безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер в Києві хочуть зробити за 4 875 грн. Така вартість місячного проїзного є вищою, ніж, зокрема, безлімітного проїзного у Німеччині, який у перерахунку коштує близько 3235 грн.

Це чергова петиція, пов’язана з намірами міської влади переглянути вартість проїзду. Дві попередні вже набрали необхідну кількість голосів для розгляду, однак одну з них Київська міська державна адміністрація відхилила. Раніше автори наголошували на недопустимості підвищення тарифів під час воєнного стану та згадували обіцянки міського голови Віталія Кличка не збільшувати вартість проїзду до завершення війни, нова петиція акцентує увагу на рівні доходів населення.

Які тарифи пропонує КМДА

У КМДА планують встановити вартість разового проїзду в комунальному транспорті на рівні 30 гривень. Новий тариф стосуватиметься метро, автобусів, тролейбусів і трамваїв.

Також пропонується запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволить безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Водночас для користувачів транспортної картки передбачена система знижок залежно від кількості придбаних поїздок. Так, вартість однієї поїздки становитиме:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поїздок — по 25 грн за кожну.

Чому міська влада наполягає на перегляді тарифів

У КМДА пояснюють необхідність підвищення вартості проїзду значним зростанням витрат на функціонування транспортної системи.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за одну поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті. Запропоновані 30 гривень, за даними міської влади, не покривають фактичної собівартості перевезень.

У відповіді на попередню петицію КМДА зазначила, що чинний тариф у 8 гривень діє ще з 2018 року. За цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, пальне, матеріали, оплату праці та утримання інфраструктури, водночас пасажиропотік значно скоротився.

Також у міській адміністрації повідомили, що фінансовими планами на 2026 рік передбачені збитки комунальних транспортних підприємств: понад 6,7 млрд грн для КП «Київський метрополітен» та понад 1,8 млрд грн для КП «Київпастранс». Крім того, підприємства мають значний дефіцит кадрів і стикаються зі скороченням бюджетної підтримки.

Попередню петицію вже розглянули

Одну з попередніх петицій, яка вимагала не підвищувати тарифи до завершення воєнного стану, КМДА відхилила. У відповіді міська влада наголосила, що формування тарифів має забезпечувати беззбиткову роботу перевізників відповідно до законодавства, а встановлення вартості проїзду нижче економічно обґрунтованого рівня потребує компенсації з міського бюджету. «Судово-юридична газета» детально описувала відповідь КМДА.

Водночас інша петиція, зареєстрована 20 травня, вже набрала необхідні 6 тисяч голосів і станом на 10 липня перебуває на розгляді.

Питання підвищення тарифів повернулося після кількох років паузи

Вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року влада планувала підвищити тариф до 20 гривень, однак це рішення не було реалізоване.

Наприкінці 2021 року міський голова Віталій Кличко заявляв, що проїзд не дорожчатиме до завершення опалювального сезону. У 2023 році міська влада також запевняла, що не підвищуватиме тарифи до завершення війни.

У вересні 2025 року Кличко зазначав, що місто намагатиметься уникнути підвищення вартості проїзду, попри збитковість громадського транспорту. Нині ж у КМДА знову повернулися до питання перегляду тарифів, пояснюючи це істотним зростанням витрат на забезпечення роботи транспортної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.