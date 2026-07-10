У Дії ще немає функції для визначення сумісників, тому підприємства мають рахувати працівників самостійно

У Дії поки немає функції для визначення сумісників у ліміті бронювання: підприємства мають перевіряти дані самостійно.

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Працівники, які працюють за сумісництвом на іншому критично важливому підприємстві або в установі, тепер враховуються для визначення ліміту бронювання лише за одним місцем роботи — там, де строк трудових відносин є найдовшим.

Через зміну правил окремі підприємства могли перевищити встановлену кількість військовозобов’язаних, яких мають право забронювати. У таких випадках роботодавцям необхідно анулювати частину бронювань.

Водночас автоматичного визначення таких працівників у державних інформаційних системах наразі немає.

Як повідомили у «Дії», наразі у застосунку немає функціоналу, який дозволяє визначити, які саме працівники-сумісники впливають на ліміт бронювання.

«Підприємству необхідно самостійно провести аналіз та визначити таких працівників, після чого анулювати відповідну кількість бронювань», — зазначили там.

Якщо підприємство не може самостійно визначити необхідну кількість анулювань, рекомендують звернутися до органу, який надав статус критично важливого підприємству.

Новий механізм має запрацювати до 1 вересня

Постановою Кабінету Міністрів №862 передбачено, що Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації до 1 вересня 2026 року мають забезпечити електронну взаємодію між державними інформаційними ресурсами.

Це дозволить реалізувати механізм обліку, за яким сумісники автоматично враховуватимуться лише за одним місцем роботи.

До запуску такого функціоналу підприємствам доведеться самостійно аналізувати кадрові дані.

Під час зустрічі бізнес-активу Федерації роботодавців України 9 липня представники Міністерства економіки повідомили, що відповідний функціонал для визначення сумісників, які враховуються або не враховуються в ліміті бронювання, планують розробити до 1 вересня.

Після запуску оновлення у «Дії» роботодавці зможуть бачити повну інформацію про працівників підприємства, зокрема тих, хто працює за сумісництвом. При цьому система окремо визначатиме позначатиме, які працівники враховуються у ліміті бронювання, а які – ні.

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