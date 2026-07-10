В Дии пока нет функции для определения совместителей, поэтому предприятия должны считать работников самостоятельно

В Дии пока нет функции для определения совместителей в лимите бронирования: предприятия должны проверять данные самостоятельно.

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Работники, которые работают по совместительству на другом критически важном предприятии или в учреждении, теперь учитываются для определения лимита бронирования только по одному месту работы — там, где срок трудовых отношений является самым продолжительным.

Из-за изменения правил отдельные предприятия могли превысить установленное количество военнообязанных, которых имеют право забронировать. В таких случаях работодателям необходимо аннулировать часть бронирований.

В то же время автоматического определения таких работников в государственных информационных системах в настоящее время нет.

Как сообщили в «Дии», на данный момент в приложении нет функционала, который позволяет определить, какие именно работники-совместители влияют на лимит бронирования.

«Предприятию необходимо самостоятельно провести анализ и определить таких работников, после чего аннулировать соответствующее количество бронирований», — отметили там.

Если предприятие не может самостоятельно определить необходимое количество аннулирований, рекомендуется обратиться в орган, который предоставил предприятию статус критически важного.

Новый механизм должен заработать до 1 сентября

Постановлением Кабинета Министров №862 предусмотрено, что Министерство обороны и Министерство цифровой трансформации до 1 сентября 2026 года должны обеспечить электронное взаимодействие между государственными информационными ресурсами.

Это позволит реализовать механизм учета, согласно которому совместители будут автоматически учитываться только по одному месту работы.

До запуска такого функционала предприятиям придется самостоятельно анализировать кадровые данные.

Во время встречи бизнес-актива Федерации работодателей Украины 9 июля представители Министерства экономики сообщили, что соответствующий функционал для определения совместителей, которые учитываются или не учитываются в лимите бронирования, планируют разработать до 1 сентября.

После запуска обновления в «Дии» работодатели смогут видеть полную информацию о работниках предприятия, в том числе о тех, кто работает по совместительству. При этом система отдельно будет определять и обозначать, какие работники учитываются в лимите бронирования, а какие — нет.

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