Укрзализныця не выплатила работнице помощь при выходе на пенсию — суд взыскал более 404 тысяч грн

Женщина более 42 лет проработала на железной дороге, но положенные при увольнении выплаты смогла получить только через суд.

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Суд в Винницкой области признал обоснованными требования бывшей работницы АО «Укрзализныця», которая после увольнения в связи с выходом на пенсию не получила выплаты, предусмотренные коллективным договором. Суд взыскал с общества более 404 тыс. грн, в частности единовременную материальную помощь при увольнении в связи с выходом на пенсию, материальную помощь на оздоровление, единовременное денежное вознаграждение и средний заработок за задержку окончательного расчета.

Козятинский горрайонный суд Винницкой области удовлетворил иск бывшей работницы АО «Укрзализныця», которая после увольнения в связи с выходом на пенсию не получила ряд выплат, предусмотренных коллективным договором, а также компенсацию за задержку окончательного расчета при увольнении.

Обстоятельства дела

Истец работала в АО «Укрзализныця» до 30 сентября 2024 года. Она уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по возрасту после более чем 42 лет работы в отрасли.

В приказе об увольнении была предусмотрена выплата ей, после получения отдельного решения руководства общества, единовременной материальной помощи при увольнении в связи с выходом на пенсию, дополнительной материальной помощи за добросовестный труд, а также материальной помощи на оздоровление за 2023 и 2024 годы.

Однако в справке о начисленных и выплаченных суммах эти выплаты отсутствовали. Кроме того, работница не получила единовременное денежное вознаграждение, предусмотренное коллективным договором по случаю достижения пенсионного возраста и юбилейного возраста. Общая сумма невыплаченных средств, по ее расчету, составила 237 669,86 грн. Также она просила взыскать средний заработок за шесть месяцев задержки окончательного расчета — 167 094,20 грн.

Позиция Укрзализныци

АО «Укрзализныця» возражало против иска. Компания указывала, что спорные выплаты не являются составной частью заработной платы, а относятся к дополнительным социальным гарантиям, установленным коллективным договором. После начала полномасштабной войны правление общества приняло решение о приостановлении ряда таких выплат из-за значительных финансовых потерь, вызванных российской агрессией.

Ответчик подчеркивал, что единовременная материальная помощь при увольнении в связи с выходом на пенсию выплачивается по специальным графикам после отдельных решений руководства, а материальная помощь на оздоровление также была временно приостановлена. Кроме того, общество ссылалось на форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные Торгово-промышленной палатой Украины, и просило применить трехмесячный срок обращения в суд.

Что установил суд

Суд отметил, что Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» действительно предусматривает возможность приостановления работодателем действия отдельных положений коллективного договора. Вместе с тем ответчик не предоставил доказательств внесения соответствующих изменений в Отраслевое соглашение, которое предусматривает спорные гарантии для работников.

Кроме того, суд по делу № 133/835/26 обратил внимание, что приказ об увольнении прямо предусматривал выплату истцу соответствующих сумм, а ответчик не опроверг правильность их расчета. По состоянию на день обращения в суд работодатель не произвел с ней полный расчет при увольнении.

Суд напомнил, что в соответствии со статьями 116 и 117 Кодекса законов о труде работодатель обязан в день увольнения выплатить работнику все причитающиеся ему суммы. В случае нарушения этой обязанности работник имеет право на взыскание среднего заработка за время задержки окончательного расчета.

Также суд отклонил доводы ответчика о пропуске срока обращения в суд, учитывая правовую позицию, изложенную в Решении Конституционного Суда от 11 декабря 2025 года № 1-р/2025.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск и постановил взыскать с АО «Укрзализныця» в пользу бывшей работницы 200 340,70 грн единовременной материальной помощи при увольнении в связи с выходом на пенсию, 3 057,16 грн единовременного денежного вознаграждения, 16 104 грн материальной помощи на оздоровление за 2023 год, 18 168 грн материальной помощи на оздоровление за 2024 год, а также 167 094,20 грн среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении. Общая сумма взыскания составляет 404 764,06 грн. Кроме того, с общества в пользу государства взыскано 4 047,64 грн судебного сбора.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Винницкий апелляционный суд в установленном законом порядке.

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