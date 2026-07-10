Укрзалізниця не виплатила працівниці допомогу при виході на пенсію — суд стягнув понад 404 тисячі грн

Жінка понад 42 роки пропрацювала на залізниці, але належні при звільненні виплати змогла отримати лише через суд.

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Суд на Вінниччині визнав обґрунтованими вимоги колишньої працівниці АТ «Укрзалізниця», яка після звільнення у зв'язку з виходом на пенсію не отримала передбачені колективним договором виплати. Суд стягнув із товариства понад 404 тис. грн, зокрема одноразову матеріальну допомогу при звільненні на пенсію, матеріальну допомогу на оздоровлення, одноразову грошову винагороду та середній заробіток за затримку остаточного розрахунку.

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області задовольнив позов колишньої працівниці АТ «Укрзалізниця», яка після звільнення у зв'язку з виходом на пенсію не отримала низку виплат, передбачених колективним договором, а також компенсацію за затримку остаточного розрахунку при звільненні.

Обставини справи

Позивачка працювала в АТ «Укрзалізниця» до 30 вересня 2024 року. Вона звільнилася за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію за віком після понад 42 років роботи в галузі.

У наказі про звільнення було передбачено виплату їй, після отримання окремого рішення керівництва товариства, одноразової матеріальної допомоги при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію, додаткової матеріальної допомоги за сумлінну працю, а також матеріальної допомоги на оздоровлення за 2023 і 2024 роки.

Втім, у довідці про нараховані та виплачені суми ці виплати були відсутні. Крім того, працівниця не отримала одноразову грошову винагороду, передбачену колективним договором з нагоди досягнення пенсійного віку та ювілейного віку. Загальна сума невиплачених коштів, за її розрахунком, становила 237 669,86 грн. Також вона просила стягнути середній заробіток за шість місяців затримки остаточного розрахунку — 167 094,20 грн.

Позиція Укрзалізниці

АТ «Укрзалізниця» заперечувало проти позову. Компанія зазначала, що спірні виплати не є складовою заробітної плати, а належать до додаткових соціальних гарантій, встановлених колективним договором. Після початку повномасштабної війни правління товариства ухвалило рішення про призупинення низки таких виплат через значні фінансові втрати, спричинені російською агресією.

Відповідач наголошував, що одноразова матеріальна допомога при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію виплачується за спеціальними графіками після окремих рішень керівництва, а матеріальна допомога на оздоровлення також була тимчасово призупинена. Крім того, товариство посилалося на форс-мажорні обставини, підтверджені Торгово-промисловою палатою України, та просило застосувати тримісячний строк звернення до суду.

Що встановив суд

Суд зазначив, що Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дійсно передбачає можливість зупинення роботодавцем дії окремих положень колективного договору. Водночас відповідач не надав доказів внесення відповідних змін до Галузевої угоди, яка передбачає спірні гарантії для працівників.

Крім того, суд у справі 133/835/26 звернув увагу, що наказ про звільнення прямо передбачав виплату позивачці відповідних сум, а відповідач не спростував правильність їх розрахунку. Станом на день звернення до суду роботодавець не здійснив із нею повного розрахунку при звільненні.

Суд нагадав, що відповідно до статей 116 та 117 Кодексу законів про працю роботодавець зобов'язаний у день звільнення виплатити працівникові всі належні суми. У разі порушення цього обов'язку працівник має право на стягнення середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку.

Також суд відхилив доводи відповідача щодо пропуску строку звернення до суду, врахувавши правову позицію, викладену в Рішенні Конституційного Суду від 11 грудня 2025 року № 1-р/2025.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов та постановив стягнути з АТ «Укрзалізниця» на користь колишньої працівниці 200 340,70 грн одноразової матеріальної допомоги при звільненні на пенсію, 3 057,16 грн одноразової грошової винагороди, 16 104 грн матеріальної допомоги на оздоровлення за 2023 рік, 18 168 грн матеріальної допомоги на оздоровлення за 2024 рік, а також 167 094,20 грн середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку при звільненні. Загальна сума стягнення становить 404 764,06 грн. Крім того, з товариства на користь держави стягнуто 4 047,64 грн судового збору.

Рішення суду ще не набрало законної сили та може бути оскаржене до Вінницького апеляційного суду у встановленому законом порядку.

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