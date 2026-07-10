Может ли военнослужащий стать опекуном недееспособного лица: что решил суд

После смерти матери о недееспособной женщине заботился племянник-военнослужащий: суд решил, может ли он стать опекуном.

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Винницкий городской суд пришел к выводу, что прохождение военной службы не является предусмотренным законом самостоятельным основанием для отказа в назначении лица опекуном. Суд подчеркнул: решающее значение имеет не статус военнослужащего, а реальная возможность кандидата обеспечивать надлежащий уход за подопечным. Такой подход соответствует правовой позиции Верховного Суда.

Обстоятельства дела

В Винницкий городской суд обратился Исполнительный комитет Винницкого городского совета как орган опеки и попечительства с представлением о назначении опекуном над недееспособным лицом его племянника.

Решением Винницкого городского суда от 25 сентября 2025 года лицо было признано недееспособным, однако тогда суд не установил над ним опеку и не назначил опекуна. После смерти матери недееспособного лица его племянник фактически осуществлял постоянный уход за тетей, обеспечивал лечение, бытовые потребности и надлежащие условия проживания. Он также получал государственную денежную помощь как лицо, осуществляющее уход за человеком с инвалидностью вследствие психического расстройства. Других близких родственников, которые могли бы осуществлять опеку, фактически не осталось, а племянник является ближайшим из родственников, оставшихся в живых.

Орган опеки и попечительства проверил кандидата и установил, что он обладает полной гражданской дееспособностью, имеет надлежащие жилищно-бытовые условия, по состоянию здоровья может исполнять обязанности опекуна, не имеет неснятой или непогашенной судимости, а также отсутствуют обстоятельства, предусмотренные статьей 64 Гражданского кодекса Украины, которые исключают возможность его назначения опекуном. По результатам проверки орган опеки обратился в суд с соответствующим представлением.

Во время рассмотрения дела суд также учел, что кандидат проходит военную службу. Орган опеки отметил, что это обстоятельство само по себе не является предусмотренным законом основанием для отказа в назначении его опекуном, а такой подход уже сформулирован в практике Верховного Суда.

Позиция суда

Суд указал, что опека над недееспособным лицом устанавливается для обеспечения защиты его личных неимущественных и имущественных прав и интересов. Поэтому, решая вопрос о назначении опекуна, суд должен прежде всего исходить из наилучших интересов подопечного, оценивая не только формальное соответствие кандидата требованиям закона, но и его реальную возможность обеспечить надлежащий уход, лечение, бытовые условия проживания и представительство прав и законных интересов недееспособного лица.

По делу № 127/38079/25 суд установил, что племянник является ближайшим из родственников недееспособного лица, оставшихся в живых, фактически проживает вместе с ним, длительное время осуществляет постоянный уход, обладает полной гражданской дееспособностью, имеет надлежащие жилищно-бытовые условия, не имеет судимости, медицинских противопоказаний и иных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 ГК Украины, исключающих возможность назначения опекуном. Кроме того, его кандидатуру поддержал орган опеки и попечительства.

Отдельно суд подчеркнул, что сам факт прохождения военной службы не является безусловным основанием для отказа в назначении опекуном, поскольку законодательство Украины не содержит соответствующего запрета. Такое обстоятельство должно оцениваться судом лишь в совокупности с другими доказательствами относительно возможности кандидата фактически исполнять обязанности опекуна.

Суд указал, что такой подход соответствует правовому выводу Верховного Суда, изложенному в постановлении от 27 ноября 2024 года по делу № 341/1526/23, согласно которому прохождение военной службы само по себе не исключает возможности назначения лица опекуном недееспособного лица. При решении такого вопроса суд должен оценивать конкретные обстоятельства дела и фактическую возможность кандидата надлежащим образом исполнять обязанности опекуна.

Решение суда

Учитывая вывод органа опеки и попечительства, родственные отношения между кандидатом и подопечной, фактическое осуществление им ухода, отсутствие судимости, медицинских противопоказаний и иных предусмотренных законом препятствий, Винницкий городской суд удовлетворил представление органа опеки и назначил племянника опекуном над недееспособным лицом.

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