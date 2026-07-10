Правила финансирования учебы за бюджетные средства меняют: государство заплатит всю сумму только после трудоустройства выпускника

Государство оплатит до 150 тысяч гривен за обучение по кибербезопасности, но окончательный расчет будет проведен только после подтверждения трудоустройства выпускника.

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С 1 августа в Украине стартует двухлетний экспериментальный проект по профессиональной подготовке лиц с инвалидностью I и II группы в сфере кибербезопасности. В то же время, правительство фактически вводит новый механизм использования бюджетных средств – финансирование образовательных услуг будет зависеть не только от проведения обучения, но и от его конечного результата.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №866 от 1 июля 2026 года, которое вступило в силу 4 июля, окончательную оплату учебные центры получат только после того, как их слушатели завершат обучение, получат сертификаты и будут трудоустроены.

До 2000 участников и обучение стоимостью до 150 тысяч гривен

Участниками экспериментального проекта являются Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, субъекты образовательной деятельности, осуществляющие образовательную деятельность в сфере неформального образования и лица с инвалидностью I и II группы. Экспериментальный проект будет длиться два года. За это время пройти обучение смогут не более 2000 человек с инвалидностью I и II группы, причем каждый участник будет иметь право использовать программу только один раз. Максимальная стоимость обучения одного человека составит 150 тысяч гривен. В эту сумму будут входить:

обучающая программа

психологическое сопровождение

подготовка к итоговой аттестации

получение украинской профессиональной или международной сертификации по кибербезопасности.

Продолжительность обучения не может быть меньше 250 учебных часов.

Обучение будет проводиться очно или дистанционно

Постановление позволяет организовывать обучение в трех форматах: очном, дистанционном, смешанном. При этом образовательные учреждения обязаны адаптировать учебный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями каждого человека и обеспечить соблюдение принципов разумного приспособления.

Участники также будут иметь право на бесплатный доступ к учебным материалам, психологическое сопровождение и получение информации об оценке и сертификации.

Проводить обучение смогут только субъекты образовательной деятельности, которые станут победителями открытого конкурса. Для участия они должны, в частности, подтвердить соответствие требованиям инклюзивности, наличие адаптированного оборудования, опыт проведения обучения, финансовую состоятельность, отсутствие налоговых долгов, отсутствие процедур банкротства, отсутствие санкций и других предусмотренных постановлением ограничений.

Конкурсная комиссия будет оценивать учебные программы по качеству, практической составляющей, квалификации преподавателей, уровню доступности обучения и стоимости услуг.

Вводится принцип «оплаты за результат»

Источниками финансирования экспериментального проекта есть средства, предусмотренные в специальном фонде государственного бюджета на соответствующий год по бюджетной программе «Государственный фонд социальной защиты лиц с инвалидностью для осуществления программ и мероприятий социальной защиты лиц с инвалидностью, их занятости и трудоустройства».

Существенной новеллой постановления является новый порядок финансирования. После зачисления слушателей образовательный центр сможет получить аванс в размере 50% от стоимости обучения. Однако остальные средства будут перечислены только после документального подтверждения: завершения обучения, получения сертификатов, фактического трудоустройства выпускников.

Таким образом, Кабмин впервые применяет модель, при которой бюджетное финансирование напрямую зависит от достижения социального результата, а не только от факта предоставления образовательных услуг.

В каких случаях средства придется вернуть

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью будет осуществлять мониторинг выполнения договоров. Если учебный центр сократит объем учебной программы, не обеспечит предусмотренное количество часов, нарушит требования по инклюзивности, не выполнит обязательства по сертификации или трудоустройству, предоставит недостоверные сведения, он будет обязан вернуть полученные бюджетные средства полностью или частично.

В то же время документ предусматривает перечень уважительных причин, когда прекращение обучения не влечет таких последствий, в частности из-за ухудшения состояния здоровья, беременности и родов, смерти лица или других определенных постановлением обстоятельств.

Какие условия необходимо выполнить, чтобы попасть в программу

Несмотря на то, что обучение будет безвозмездным, автоматическое зачисление в проект не предусмотрено. Первоначально Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью проведет открытый конкурс среди образовательных центров. Только после определения победителей они объявят набор участников, а люди с инвалидностью I и II группы смогут самостоятельно выбрать одно из заведений, прошедших конкурсный отбор. С каждым слушателем будет заключен отдельный договор об обучении, в котором будут определяться права, обязанности сторон и условия прохождения курса.

Конкурс не предусматривает автоматический отбор. Для определения назначение победителей будет работать конкурсная комиссия, в состав которой будут входить представители Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, Минсоцполитики и независимые эксперты. Максимально конкурсное предложение может получить 100 баллов.

Будут оценены качество учебной программы, ее практическая составляющая, профессиональный уровень преподавателей, доступность учебной среды для людей с инвалидностью, а также стоимость обучения. Наибольший вес – до 40 баллов – будет именно экономическая составляющая. Предпочтение получат участники, которые предложат более низкую стоимость обучения при сохранении необходимого качества образовательной программы.

Почему эта модель новая для Украины

Фактически правительство впервые внедряет механизм, при котором бюджетные средства привязываются не только к самому процессу обучения, но и к конечному результату – трудоустройству человека. Если раньше государственные программы профессиональной подготовки преимущественно финансировали образовательную услугу как таковую, то теперь ключевым показателем эффективности станет получение выпускником работы по полученной специальности. Именно от этого зависит окончательный расчет государства с учебным заведением.

Именно эффективность этой модели будет определять, может ли подобный механизм в будущем распространиться и другие государственные программы профессиональной подготовки.

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