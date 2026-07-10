Правила фінансування навчання за бюджетні кошти змінюють: держава заплатить всю суму лише після працевлаштування випускника

Держава оплатить до 150 тисяч гривень за навчання з кібербезпеки, але остаточний розрахунок проведуть лише після підтвердження працевлаштування випускника.

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З 1 серпня в Україні стартує дворічний експериментальний проєкт із професійної підготовки осіб з інвалідністю I та II групи у сфері кібербезпеки. Водночас уряд фактично запроваджує новий механізм використання бюджетних коштів – фінансування освітніх послуг залежатиме не лише від проведення навчання, а й від його кінцевого результату.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №866 від 1 липня 2026 року, яка набрала чинності 4 липня, остаточну оплату навчальні центри отримають лише після того, як їхні слухачі завершать навчання, отримають сертифікати та будуть працевлаштовані.

До 2000 учасників та навчання вартістю до 150 тисяч гривень

Учасниками експериментального проекту є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, суб'єкти освітньої діяльності, які провадять освітню діяльність у сфері неформальної освіти та особи з інвалідністю I та II групи. Експериментальний проєкт триватиме два роки. За цей час пройти навчання зможуть не більше 2000 осіб з інвалідністю I та II групи, причому кожен учасник матиме право скористатися програмою лише один раз. Максимальна вартість навчання однієї особи становитиме 150 тисяч гривень. У цю суму входитимуть:

навчальна програма

психологічний супровід

підготовка до підсумкової атестації

отримання української професійної або міжнародної сертифікації з кібербезпеки.

Тривалість навчання не може бути меншою ніж 250 навчальних годин.

Навчання проводитиметься очно або дистанційно

Постанова дозволяє організовувати навчання у трьох форматах: очному, дистанційному, змішаному. При цьому освітні заклади зобов’язані адаптувати навчальний процес відповідно до індивідуальних потреб кожної людини та забезпечити дотримання принципів розумного пристосування.

Учасники також матимуть право на безоплатний доступ до навчальних матеріалів, психологічний супровід та отримання інформації щодо оцінювання і сертифікації.

Проводити навчання зможуть лише ті суб’єкти освітньої діяльності, які стануть переможцями відкритого конкурсу. Для участі вони повинні, зокрема, підтвердити: відповідність вимогам інклюзивності, наявність адаптованого обладнання, досвід проведення навчання, фінансову спроможність, відсутність податкових боргів, відсутність процедур банкрутства, відсутність санкцій та інших передбачених постановою обмежень.

Конкурсна комісія оцінюватиме навчальні програми за якістю, практичною складовою, кваліфікацією викладачів, рівнем доступності навчання та вартістю послуг.

Запроваджується принцип «оплати за результат»

Джерелами фінансування експериментального проекту є кошти, передбачені у спеціальному фонді державного бюджету на відповідний рік за бюджетною програмою «Державний фонд соціального захисту осіб з інвалідністю для здійснення програм і заходів соціального захисту осіб з інвалідністю, їх зайнятості та працевлаштування».

Найсуттєвішою новелою постанови є новий порядок фінансування. Після зарахування слухачів освітній центр зможе отримати аванс у розмірі 50% вартості навчання. Однак решта коштів буде перерахована лише після документального підтвердження: завершення навчання, отримання сертифікатів, фактичного працевлаштування випускників.

Таким чином Кабмін уперше застосовує модель, за якої бюджетне фінансування безпосередньо залежить від досягнення соціального результату, а не лише від факту надання освітніх послуг.

У яких випадках кошти доведеться повернути

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю здійснюватиме моніторинг виконання договорів. Якщо навчальний центр: скоротить обсяг навчальної програми, не забезпечить передбачену кількість годин, порушить вимоги щодо інклюзивності, не виконає зобов’язання із сертифікації або працевлаштування, подасть недостовірні відомості, він буде зобов’язаний повернути отримані бюджетні кошти повністю або частково.

Водночас документ передбачає перелік поважних причин, коли припинення навчання не тягне за собою таких наслідків, зокрема через погіршення стану здоров’я, вагітність та пологи, смерть особи або інші визначені постановою обставини.

Які умови необхідно виконати, щоб потрапити до програми

Попри те, що навчання буде безоплатним, автоматичного зарахування до проєкту не передбачено. Спочатку Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю проведе відкритий конкурс серед освітніх центрів. Лише після визначення переможців вони оголосять набір учасників, а люди з інвалідністю І та ІІ групи зможуть самостійно обрати один із закладів, що пройшли конкурсний відбір. З кожним слухачем укладатиметься окремий договір про навчання, у якому визначатимуться права, обов’язки сторін та умови проходження курсу.

Конкурс не передбачає автоматичного відбору. Для визначення переможців працюватиме конкурсна комісія, до складу якої входитимуть представники Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Мінсоцполітики та незалежні експерти. Максимально конкурсна пропозиція може отримати 100 балів.

Оцінюватимуться якість навчальної програми, її практична складова, професійний рівень викладачів, доступність навчального середовища для людей з інвалідністю, а також вартість навчання. Найбільшу вагу – до 40 балів – матиме саме економічна складова. Перевагу отримають учасники, які запропонують нижчу вартість навчання за збереження необхідної якості освітньої програми.

Чому ця модель є новою для України

Фактично уряд вперше запроваджує механізм, за якого бюджетні кошти прив’язуються не лише до самого процесу навчання, а й до кінцевого результату – працевлаштування людини. Якщо раніше державні програми професійної підготовки переважно фінансували освітню послугу як таку, то тепер ключовим показником ефективності стане отримання випускником роботи за здобутою спеціальністю. Саме від цього залежатиме остаточний розрахунок держави з навчальним закладом.

Саме ефективність цієї моделі визначатиме, чи може подібний механізм у майбутньому поширитися й на інші державні програми професійної підготовки.

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