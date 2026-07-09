Чи може дитина самостійно вигулювати собаку: за що власникам загрожує штраф до 5 тисяч грн

Власник або особа, яка вигулює тварину, несе повну відповідальність за поведінку собаки, зокрема за заподіяну шкоду іншим людям чи улюбленцям.

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В Україні дітям до 14 років заборонено самостійно вигулювати собак, а за порушення правил вигулу власникам тварин може загрожувати штраф до 5100 гривень. ʼ

Як пояснюють у Патрульній поліцій Києва, прогулянка з домашнім улюбленцем — це не лише задоволення, а й відповідальність. Під час вигулу необхідно дбати про безпеку як своєї тварини, так і людей та інших тварин.

Собак потрібно вигулювати у спеціально визначених місцях, обов’язково на повідку, а для потенційно небезпечних порід — також у наморднику. Заборонено залишати собак на вулиці без нагляду, купати тварин у громадських місцях, а також вигулювати їх без повідків чи намордників, якщо це передбачено правилами.

Окремо власникам нагадали про безпеку під час вечірніх прогулянок. У темний час доби рекомендують використовувати для собак світловідбивальні брелоки або нашийники, які світяться.

В Україні немає загальної заборони на вигул собак дітьми. Це підтверджується Правилами утримання домашніх тварин у містах України, затвердженими постановою Кабміну №1081 від 29 грудня 2009 року.

Документ регламентує порядок вигулу тварин у громадських місцях, але не встановлює вікових обмежень для осіб, які можуть вигулювати домашніх собак. Правила наголошують, що собака повинна бути на повідку, а великі або агресивні породи обов’язково мають бути в наморднику.

Однак, за порушення правил утримання собак і котів передбачена відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Зокрема, вигул тварин без повідка і намордника (крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних) може обернутися попередженням або штрафом від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 170 до 340 гривень.

Для посадових осіб штрафи становлять від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів — від 340 до 850 гривень. За повторне таке порушення протягом року передбачений штраф від 340 до 510 гривень для фізичних осіб та від 510 до 1020 гривень для посадових осіб.

Якщо відсутність повідка або намордника призвела до шкоди здоров’ю людини чи її майну, сума штрафу зростає. Для фізичних осіб вона становить від 1700 до 3400 гривень, а для посадових осіб — від 3400 до 5100 гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні законодавство встановлює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, а також за порушення правил їх утримання та вигулу. Залежно від характеру порушення власникам домашніх тварин можуть загрожувати штрафи, адміністративний арешт або вилучення тварини за рішенням суду.

Під жорстоким поводженням розуміються дії або бездіяльність, які завдають тварині болю, страждань чи створюють загрозу її життю та здоров’ю.