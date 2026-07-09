Верховний Суд пояснив, як заміна адвоката впливає на строки досудового розслідування

Верховний Суд розʼяснив особливості повідомлення про завершення досудового розслідування сторони захисту (небажання ознайомлюватися, заміна захисників тощо).

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Як вказав ВС, повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження, і не може делегуватися захиснику. Надання доступу до матеріалів кримінального провадження має здійснюватися всім учасникам кримінального провадження зі сторони захисту.

Таке право може не здійснюватися виключно за їх власним волевиявленням (наприклад, у разі відмови від такого ознайомлення). Процесуальний закон містить застереження лише щодо обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст. 290 КПК, і таке обмеження допускається на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлюється певний строк, а не заборона на ознайомлення.

Про це зазначено у постанові колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 9.07.2024 у справі № 147/197/22 (провадження № 51-4165км23).

У позиції колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 20.12.2022 у справі № 639/328/19 (провадження № 51-1451км22) також вказано, що періодом, який не включається в строк досудового розслідування, є період, який обчислюється з наступного дня після повідомлення підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування, в тому числі і час повідомлення захисників, які мали повноваження на здійснення захисту на час завершення досудового розслідування, однак розірвали з підозрюваними угоди про надання правової допомоги, до часу повідомлення слідчого про факт розірвання такої угоди.

Також ВС пояснив, що за умови відсутності доказів належного направлення стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування, яке стає початковим моментом відліку для зупинення строку досудового розслідування за правилами ч. 5 ст. 219 КПК, ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження поза кінцевим строком досудового розслідування, слід вважати таким, що відбулося поза межами строку досудового розслідування. Встановлені у цьому кримінальному провадженні апеляційним судом факти щодо перебігу строку досудового розслідування спростовують доводи касаційної скарги сторони обвинувачення щодо факту повідомлення слідчою сторони захисту засобом телефонного зв’язку про завершення досудового розслідування, оскільки таке відбулося поза межами строку досудового розслідування.

На цьому колегія суддів Першої судової палати ККС ВС вказала у постанові від 14.07.2022 у справі № 183/6198/20 (провадження № 51-1224км22).

Крім того, колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС зазначила, що КПК не передбачає окремого повідомлення про завершення досудового розслідування захисника, який набув повноважень захисника у кримінальному провадженні після повідомлення підозрюваному та іншому захиснику про завершення досудового розслідування й надання доступу до матеріалів досудового розслідування, як підставу для зупинення перебігу строку досудового розслідування, оскільки такий строк є зупинений з моменту виконання слідчим вимог ч. 1 ст. 290 КПК щодо повідомлення підозрюваного та захисника, які мали відповідний статус на момент завершення досудового розслідування й надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Постанова від 4.06.2025 у справі № 607/12186/22 (провадження № 51-458км25).

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