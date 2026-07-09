  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, як заміна адвоката впливає на строки досудового розслідування

19:04, 9 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд розʼяснив особливості повідомлення про завершення досудового розслідування сторони захисту (небажання ознайомлюватися, заміна захисників тощо).
Верховний Суд пояснив, як заміна адвоката впливає на строки досудового розслідування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як вказав ВС, повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження, і не може делегуватися захиснику. Надання доступу до матеріалів кримінального провадження має здійснюватися всім учасникам кримінального провадження зі сторони захисту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Таке право може не здійснюватися виключно за їх власним волевиявленням (наприклад, у разі відмови від такого ознайомлення). Процесуальний закон містить застереження лише щодо обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст. 290 КПК, і таке обмеження допускається на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлюється певний строк, а не заборона на ознайомлення.

Про це зазначено у постанові колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 9.07.2024 у справі № 147/197/22 (провадження № 51-4165км23).

У позиції колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 20.12.2022 у справі № 639/328/19 (провадження № 51-1451км22) також вказано, що періодом, який не включається в строк досудового розслідування, є період, який обчислюється з наступного дня після повідомлення підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування, в тому числі і час повідомлення захисників, які мали повноваження на здійснення захисту на час завершення досудового розслідування, однак розірвали з підозрюваними угоди про надання правової допомоги, до часу повідомлення слідчого про факт розірвання такої угоди.

Також ВС пояснив, що за умови відсутності доказів належного направлення стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування, яке стає початковим моментом відліку для зупинення строку досудового розслідування за правилами ч. 5 ст. 219 КПК, ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження поза кінцевим строком досудового розслідування, слід вважати таким, що відбулося поза межами строку досудового розслідування. Встановлені у цьому кримінальному провадженні апеляційним судом факти щодо перебігу строку досудового розслідування спростовують доводи касаційної скарги сторони обвинувачення щодо факту повідомлення слідчою сторони захисту засобом телефонного зв’язку про завершення досудового розслідування, оскільки таке відбулося поза межами строку досудового розслідування.

На цьому колегія суддів Першої судової палати ККС ВС вказала у постанові від 14.07.2022 у справі № 183/6198/20 (провадження № 51-1224км22).

Крім того, колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС зазначила, що КПК не передбачає окремого повідомлення про завершення досудового розслідування захисника, який набув повноважень захисника у кримінальному провадженні після повідомлення підозрюваному та іншому захиснику про завершення досудового розслідування й надання доступу до матеріалів досудового розслідування, як підставу для зупинення перебігу строку досудового розслідування, оскільки такий строк є зупинений з моменту виконання слідчим вимог ч. 1 ст. 290 КПК щодо повідомлення підозрюваного та захисника, які мали відповідний статус на момент завершення досудового розслідування й надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Постанова від 4.06.2025 у справі № 607/12186/22 (провадження № 51-458км25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд адвокат судова практика досудове розслідування

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кабмін визначив, як працюватиме новий Держфонд соцзахисту осіб з інвалідністю: коли гроші зобовʼяжуть повернути

Кабмін запускає дотації для бізнесу, оплату навчання з кібербезпеки та закупівлю послуг персональних асистентів, проте за нецільове використання грошей доведеться відповісти в суді.

Велика Палата ВС пояснила, чому роботодавець не може таємно моніторити корпоративний телефон працівника

ВП ВС наголосила, що суди повинні оцінювати пропорційність втручання роботодавця у приватне життя працівника, навіть якщо отримана інформація формально не визнається персональними даними.

Кінець автоматичним штрафам ТЦК: у Парламенті хочуть заборонити вважати повістку врученою без підпису

Повістка не вважатиметься врученою лише через відмітку пошти: у Раді зареєстрували нову законодавчу ініціативу.

Криза в АРМА: хто керуватиме мільярдними пулами активів після добровільного скорочення штату

Попри зниження ефективності продажу арештованих активів і дефіцит управителів, АРМА може добровільно скоротити власний кадровий ресурс.

Батьки тяжкохворих дітей не можуть звільнитися з армії: чому родини чекають на законопроєкт 15057

Дитина не винна, що тато — герой: батько тяжкохворої дитини має право на відстрочку, але якщо його вже призвали — звільнитися він не може: саме цю суперечність пропонує усунути законопроєкт № 15057.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]