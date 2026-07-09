Верховный Суд объяснил, как замена адвоката влияет на сроки досудебного расследования

Верховный Суд разъяснил особенности уведомления о завершении досудебного расследования стороны защиты (нежелание знакомиться, замена защитников и т. п.).

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Как указал ВС, уведомление о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК является процессуальным действием, которое имеет индивидуальный характер, то есть касается конкретного участника уголовного производства, и не может делегироваться защитнику. Предоставление доступа к материалам уголовного производства должно осуществляться всем участникам уголовного производства со стороны защиты.

Такое право может не осуществляться исключительно по их собственному волеизъявлению (например, в случае отказа от такого ознакомления). Процессуальный закон содержит оговорку только относительно ограничения срока для ознакомления с материалами, к которым предоставлен доступ в порядке ст. 290 УПК, и такое ограничение допускается на основании определения следственного судьи, которым устанавливается определенный срок, а не запрет на ознакомление.

Об этом указано в постановлении коллегии судей Первой судебной палаты ККС ВС от 9.07.2024 по делу № 147/197/22 (производство № 51-4165км23).

В позиции коллегии судей Второй судебной палаты ККС ВС от 20.12.2022 по делу № 639/328/19 (производство № 51-1451км22) также указано, что периодом, который не включается в срок досудебного расследования, является период, который исчисляется со следующего дня после уведомления подозреваемых и их защитников о завершении досудебного расследования, в том числе и время уведомления защитников, которые имели полномочия на осуществление защиты на момент завершения досудебного расследования, однако расторгли с подозреваемыми соглашения о предоставлении правовой помощи, до момента уведомления следователя о факте расторжения такого соглашения.

Также ВС объяснил, что при отсутствии доказательств надлежащего направления стороне защиты уведомления о завершении досудебного расследования, которое становится начальным моментом отсчета для приостановления срока досудебного расследования по правилам ч. 5 ст. 219 УПК, ознакомление стороны защиты с материалами уголовного производства за пределами конечного срока досудебного расследования следует считать таким, что состоялось за пределами срока досудебного расследования. Установленные в этом уголовном производстве апелляционным судом факты относительно течения срока досудебного расследования опровергают доводы кассационной жалобы стороны обвинения относительно факта уведомления следователем стороны защиты посредством телефонной связи о завершении досудебного расследования, поскольку такое уведомление состоялось за пределами срока досудебного расследования.

На это коллегия судей Первой судебной палаты ККС ВС указала в постановлении от 14.07.2022 по делу № 183/6198/20 (производство № 51-1224км22).

Кроме того, коллегия судей Третьей судебной палаты ККС ВС отметила, что УПК не предусматривает отдельного уведомления о завершении досудебного расследования защитника, который приобрел полномочия защитника в уголовном производстве после уведомления подозреваемого и другого защитника о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам досудебного расследования, как основание для приостановления течения срока досудебного расследования, поскольку такой срок является приостановленным с момента выполнения следователем требований ч. 1 ст. 290 УПК относительно уведомления подозреваемого и защитника, которые имели соответствующий статус на момент завершения досудебного расследования и предоставления доступа к материалам досудебного расследования.

Постановление от 4.06.2025 по делу № 607/12186/22 (производство № 51-458км25).

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