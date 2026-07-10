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ТЦК не может отклонять заявление об отсрочке лишь письмом: позиция КАС ВС

12:58, 10 июля 2026
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КАС ВС постановил, что после получения заявления об отсрочке ТЦК и СП обязаны принять решение, а не ограничиваться информационным ответом.
ТЦК не может отклонять заявление об отсрочке лишь письмом: позиция КАС ВС
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело № 140/8613/23 об обжаловании действий территориального центра комплектования и социальной поддержки, который не принял решения по заявлениям о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации и вместо этого направил заявителю лишь информационные письма.

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В чем заключался спор

Спорный вопрос — возможность предоставления отсрочки на основании абз. 8 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с тем, что на иждивении истца находится совершеннолетний сын с инвалидностью I группы. Однако вместо принятия решения по существу истец получил от ТЦКСП лишь информационные письма.

Позиция Верховного Суда

КАС ВС отмечает, что решение вопроса о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации относится к полномочиям ТЦКСП и осуществляется на основании заявления военнообязанного. После получения заявления и документов, которые, по мнению заявителя, подтверждают его право на отсрочку, ТЦКСП обязан принять решение о предоставлении отсрочки или об отказе в её предоставлении.

Суд подчеркнул, что письма, направленные ТЦКСП заявителю, носили исключительно информационный характер и не свидетельствовали о решении по существу затронутого вопроса. Таким образом, ответчик фактически не рассмотрел поданные заявления и не принял решения ни о предоставлении отсрочки, ни об отказе в её предоставлении.

Суд не оценивал право на отсрочку

В то же время подчеркивается, что КАС ВС не решал вопрос о наличии или отсутствии у истца права на отсрочку от призыва. Суд отметил, что в отсутствие решения ТЦКСП суды не могут оценивать достаточность представленных документов или устанавливать, подтверждают ли они право на отсрочку. Такие вопросы относятся к компетенции ТЦКСП, который должен сначала рассмотреть заявление по существу и принять соответствующее решение.

Решение суда

Таким образом, КАС ВС пришел к выводу, что ТЦКСП не вправе ограничиваться направлением информационных писем в ответ на заявления об отсрочке от мобилизации. После получения заявления и документов орган обязан принять решение о предоставлении отсрочки или об отказе в ее предоставлении, а непринятие такого решения является противоправным.

Таким образом, КАС ВС признал противоправными действия ТЦКСП по отказу в принятии решения по заявлениям о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации и обязал ответчика повторно рассмотреть эти заявления и принять по результатам их рассмотрения соответствующее решение в соответствии с законодательством.

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КАС ВС ТЦК отсрочка

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