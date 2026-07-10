13 лет совместной жизни не гарантируют право на наследство: Верховный Суд разъяснил права сожителей

После смерти женщины её сожитель претендовал на квартиру, однако суд напомнил об установленной законом очередности наследования.

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Верховный Суд подтвердил, что проживание мужчины и женщины одной семьёй без государственной регистрации брака не предоставляет права наследовать имущество как одному из супругов. Если лицо претендует на наследство, оно должно действовать в рамках правил очередности наследования, установленных Гражданским кодексом Украины, либо заявлять требования об изменении очередности. Такой вывод Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда сделал в постановлении от 2 января 2026 года по делу № 308/4969/24.

По данным дела, в суд обратился мужчина, который утверждал, что более 13 лет проживал с женщиной одной семьёй без регистрации брака. По его словам, они вели общий быт, обвенчались, вместе выплачивали ипотечный кредит за квартиру, оформленную на сожительницу, а также он финансировал её лечение во время тяжёлой болезни.

После начала полномасштабной войны мужчину мобилизовали в ряды ВСУ. Пока он проходил военную службу, женщина умерла. Её брат в установленный срок обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а после возвращения со службы истец узнал, что не имеет доступа к квартире, и обратился в суд с требованием признать за ним право собственности на жильё в порядке наследования.

Истец указывал, что после смерти сожительницы именно он занимался оформлением документов и организацией похорон. Также он ссылался на показания свидетелей, справку о совместном проживании и считал, что квартира является их общей совместной собственностью, поскольку кредит за неё выплачивался во время совместного проживания.

Ужгородский районный суд отказал в удовлетворении иска. Обосновывая отказ, суд исходил из того, что проживание одной семьёй женщины и мужчины без брака не является основанием для возникновения у них права на наследование по закону в первую очередь на основании статьи 1261 ГК Украины. Апелляционный суд согласился с такими выводами.

Почему Верховный Суд отказал

Верховный Суд напомнил, что в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти, согласно статье 1218 ГК Украины. Наследниками по завещанию или по закону могут быть физические лица, которые были живыми на момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, что предусмотрено статьями 1222 и 1223 ГК Украины.

Суд обратил внимание, что при отсутствии завещания наследование осуществляется по закону в порядке очередности. Право на наследование в первую очередь имеют дети наследодателя, переживший его супруг и родители согласно статье 1261 ГК Украины. Ко второй очереди относятся родные братья и сёстры, бабушка и дед со стороны отца и матери согласно статье 1262 ГК Украины.

Вместе с тем наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство автоматически, если в течение шестимесячного срока не заявил об отказе от него. Это предусмотрено частью третьей статьи 1268 ГК Украины.

Также Суд отметил, что статья 1258 ГК Украины устанавливает принцип очередности наследования: каждая последующая очередь получает право на наследство только при отсутствии наследников предыдущей очереди, их устранении от наследования, непринятии наследства или отказе от него.

Верховный Суд обратил внимание, что статья 74 Семейного кодекса Украины регулирует имущественные права мужчины и женщины, которые проживают одной семьёй без регистрации брака. Она предусматривает, что имущество, приобретённое во время такого совместного проживания, может принадлежать им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором. При этом применение этой нормы возможно только при условии, что ни один из них не состоит в другом зарегистрированном браке.

В частности, Верховный Суд уже неоднократно отмечал, что проживание мужчины и женщины одной семьёй без регистрации брака является специальным основанием для возникновения между ними имущественных прав и обязанностей, в том числе права общей совместной собственности на имущество, приобретённое за время такого проживания. Однако для применения статьи 74 Семейного кодекса Украины необходимо установить, что между лицами фактически сложились устойчивые семейные отношения, присущие супругам, и что они не состояли в другом браке.

Верховный Суд подчеркнул, что признание права собственности на наследственное имущество в судебном порядке является исключительным способом защиты, который применяется только тогда, когда существуют препятствия для оформления наследства у нотариуса. При этом требование о признании права может быть самостоятельным способом защиты гражданских прав, в том числе наследственных.

Вместе с тем Суд отметил, что при рассмотрении споров о наследовании лиц, которые проживали с наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до открытия наследства, судам необходимо учитывать положения статьи 3 Семейного кодекса Украины, согласно которым семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности.

В то же время Верховный Суд подчеркнул, что само по себе проживание одной семьёй без регистрации брака не предоставляет лицу статус наследника первой очереди по закону согласно статье 1261 ГК Украины. Лица, которые проживали с наследодателем одной семьёй не менее пяти лет, могут наследовать только в четвёртую очередь на основании статьи 1264 ГК Украины, если отсутствуют наследники предыдущих очередей или существуют другие предусмотренные законом основания для получения ими права на наследование.

Оценивая обстоятельства этого дела, Верховный Суд отметил, что истец просил признать за ним право собственности на квартиру, утверждая, что является наследником первой очереди как муж умершей, поскольку они длительное время проживали одной семьёй без регистрации брака.

Однако Суд пришёл к выводу, что проживание одной семьёй без государственной регистрации брака само по себе не создаёт права на наследование в первой очереди. Даже установление факта проживания с наследодателем одной семьёй более пяти лет не привело бы к возникновению у истца права на наследство в этом деле, поскольку в установленный законом шестимесячный срок с заявлением о принятии наследства обратился наследник второй очереди — брат умершей.

При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

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