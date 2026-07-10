Может ли суд после окончательного решения требовать взыскания недоплаченного судебного сбора — позиция ВС

В каких случаях после завершения рассмотрения дела суд не имеет права путем принятия дополнительного решения взыскивать в бюджет недоплаченный судебный сбор

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Если во время рассмотрения дела суд не воспользовался предусмотренными Хозяйственным процессуальным кодексом механизмами контроля за правильностью уплаты судебного сбора, то после принятия решения по существу он уже не может довзыскать недоплаченный судебный сбор путем принятия дополнительного решения. Исключение составляют лишь случаи, прямо предусмотренные частью 2 статьи 163 ХПК Украины, когда суд при рассмотрении дела самостоятельно определяет реальную цену иска вследствие очевидного несоответствия стоимости имущества либо невозможности установить ее на момент обращения в суд.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 19 июня 2026 года по делу № 925/1421/20.

Суд подчеркнул, что процессуальные последствия вероятной ошибки суда при проверке правильности уплаты судебного сбора не могут возлагаться на участника процесса уже после завершения рассмотрения дела. Такой подход противоречил бы принципам правовой определенности, окончательности судебного решения и верховенства права.

Обстоятельства дела

Финансовая компания обратилась в Хозяйственный суд Черкасской области с иском об истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения и взыскании более 304 тыс. грн задолженности по арендной плате.

В 2021 году суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Позднее, когда истец обжаловал это решение, Северный апелляционный хозяйственный суд установил, что при подаче иска судебный сбор был уплачен не в полном объеме. По мнению апелляционного суда, вместо примерно 74 тыс. грн было уплачено около 9,5 тыс. грн, а недоплата составила 64 571,81 грн. В то же время апелляционная жалоба была возвращена в связи с неустранением недостатков, в частности неуплатой надлежащего судебного сбора за ее подачу.

Спустя более трех лет после принятия решения судом первой инстанции один из ответчиков обратился с заявлением о принятии дополнительного решения. Он просил взыскать с истца в Государственный бюджет Украины 64 571,81 грн судебного сбора, который, по его мнению, не был доплачен при подаче искового заявления.

Хозяйственный суд Черкасской области удовлетворил заявление и дополнительным решением взыскал с истца указанную сумму в государственный бюджет. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Что решил Верховный Суд

Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда отменила решения судов предыдущих инстанций и отказала в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.

Суд разъяснил, что Хозяйственный процессуальный кодекс предусматривает исчерпывающий перечень механизмов контроля за правильностью уплаты судебного сбора. Если суд не воспользовался ими во время рассмотрения дела, после принятия решения по существу он уже не вправе взыскивать недоплаченный судебный сбор путем принятия дополнительного решения.

Единственное исключение предусмотрено частью 2 статьи 163 ХПК Украины. Оно применяется в случаях, когда при рассмотрении дела суд устанавливает, что определенная истцом цена иска явно не соответствует действительной стоимости спорного имущества либо когда на момент подачи иска определить точную стоимость имущества было невозможно. Именно в таком случае суд может предварительно определить размер судебного сбора, а после установления реальной цены иска — довзыскать недоплаченную сумму, в том числе путем принятия дополнительного решения.

В деле № 925/1421/20 таких обстоятельств не было. Суд первой инстанции, принимая решение по существу спора, не устанавливал несоответствия цены иска действительной стоимости имущества и не применял механизм, предусмотренный частью 2 статьи 163 ХПК Украины. Лишь после завершения рассмотрения апелляционный суд обратил внимание на неправильный расчет судебного сбора.

Процессуальная обязанность по уплате сбора считается прекращенной

Объединенная палата сформулировала еще один принципиальный вывод. Если истец не уплатил судебный сбор в полном объеме, но суд не выявил этого до принятия решения по существу и не применил предусмотренные законом процессуальные механизмы контроля, процессуальную обязанность истца по уплате такого судебного сбора следует считать прекращенной.

Верховный Суд пояснил, что в таком случае презюмируется: суд, не произведя перерасчет судебного сбора с учетом реальной цены иска, фактически определил его окончательный размер. Соответственно, ответственность за вероятную ошибку суда не должен нести истец.

Правовой вывод КХС ВС

Объединенная палата сформулировала правовой вывод относительно применения пункта 3 части 1 статьи 244 ХПК Украины во взаимосвязи со статьями 163, 174 и 176 ХПК Украины.

Суд указал, что после завершения соответствующего производства суд первой, апелляционной или кассационной инстанции не вправе ни по заявлению участника дела, ни по собственной инициативе взыскивать в Государственный бюджет Украины неуплаченный или недоплаченный судебный сбор за подачу искового заявления, апелляционной либо кассационной жалобы, если отсутствуют основания, предусмотренные частью 2 статьи 163 ХПК Украины. Такой подход обеспечивает соблюдение принципов правовой определенности, окончательности судебного решения, верховенства права и пропорциональности хозяйственного судопроизводства.

Верховный Суд также обратил внимание, что в данном деле заявление о принятии дополнительного решения подал ответчик, который фактически просил взыскать денежные средства в Государственный бюджет Украины. По мнению суда, таким образом ответчик обратился с заявлением в интересах государства вне рамок представительства, тогда как ХПК Украины предусматривает обращение в суд в интересах государства лишь в определенных законом случаях.

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