Можно ли признать умершим пропавшего без вести военнослужащего без обнаружения тела: решение апелляционного суда

Суд пояснил, что для такого решения достаточно совокупности доказательств, а не только факта обнаружения тела.

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Апелляционный суд оставил без изменений решение о признании умершим военнослужащего, пропавшего во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Обстоятельства дела

Апелляционный суд оставил без изменений решение Сумского районного суда, которым военнослужащий, пропавший без вести во время выполнения боевого задания в Донецкой области, был объявлен умершим.

Установлено, что мужчина в составе своего подразделения выполнял боевое задание в Донецкой области. В январе 2023 года группа украинских военнослужащих попала в засаду. По материалам служебного расследования и показаниям сослуживцев, житель города Сумы получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, однако из-за плотного огня противника и последующей оккупации населенного пункта эвакуировать его тело не удалось.

В декабре прошлого года воинская часть, в которой проходил службу защитник, обратилась в Сумской районный суд с заявлением об объявлении военнослужащего умершим. Своё обращение в суд она обосновала тем, что объявление защитника умершим необходимо для государственной регистрации его смерти, исключения из списков личного состава, а также реализации прав членов семьи, в частности на получение единовременной денежной помощи, пенсии в связи с потерей кормильца и оформления наследственных прав. Решением суда первой инстанции заявление представителя воинской части было удовлетворено, и военнослужащий был объявлен умершим.

Супруга обжаловала решение

С таким решением не согласилась супруга пропавшего защитника и подала апелляционную жалобу. Она просила отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении заявления воинской части об объявлении ее мужа умершим. Апеллянтка утверждала, что воинская часть не является надлежащим заявителем по делу, поскольку не имеет самостоятельного гражданско-правового интереса, а потому не может инициировать прекращение правоспособности военнослужащего вопреки позиции его семьи. По её мнению, такое право в первую очередь принадлежит членам семьи или другим лицам, права которых непосредственно связаны с возможным объявлением человека умершим. Женщина также отмечала, что обращение в суд с заявлением о признании ее мужа умершим является преждевременным, подчеркивала недоказанность факта его гибели и утверждала, что не прекращает поиски мужа.

Позиция воинской части

Возражая против удовлетворения апелляционной жалобы супруги умершего военнослужащего, представитель воинской части указал, что в настоящее время денежное довольствие без вести пропавшего военнослужащего ежемесячно выплачивается членам его семьи до дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим или до дня исключения его из списков личного состава воинской части. Именно поэтому объявление лица умершим необходимо для государственной регистрации смерти, издания приказа об исключении из списков личного состава и прекращения дальнейших выплат денежного довольствия как без вести пропавшему военнослужащему.

Что решил апелляционный суд

Рассмотрев материалы дела №587/5846/25, коллегия судей апелляционного суда оставила без изменений решение Сумского районного суда, а апелляционную жалобу, соответственно, оставила без удовлетворения. Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о наличии правовых оснований для объявления защитника умершим. Коллегия судей отметила, что в делах этой категории суд исходит из юридического предположения о смерти лица, которое основывается на совокупности доказательств, а не обязательно на обнаружении тела. В данном деле такими доказательствами стали материалы служебного расследования, акт о наступлении смерти и согласованные между собой показания сослуживцев, которые непосредственно присутствовали во время боевого столкновения и подтвердили получение военнослужащим смертельного ранения и невозможность эвакуации его тела из-за интенсивного обстрела.

Суд также отклонил доводы апелляционной жалобы об отсутствии у воинской части права обращаться с соответствующим заявлением, отметив, что такое право вытекает из законодательства и подтверждается устоявшейся практикой Верховного Суда. Объявление лица умершим необходимо для государственной регистрации смерти, исключения военнослужащего из списков личного состава и урегулирования связанных с этим правоотношений, в частности прекращения выплаты денежного довольствия как без вести пропавшему и реализации членами семьи социальных и наследственных прав.

Не нашли подтверждения и доводы о нарушении правил территориальной подсудности и преждевременности обращения в суд. Коллегия судей отметила, что дело правомерно рассматривалось по месту зарегистрированного проживания защитника, а не по месту его исчезновения во время выполнения боевого задания, поскольку пребывание в районе боевых действий носило служебный и временный характер. Кроме того, воинская часть обратилась в суд по истечении установленного законом минимального шестимесячного срока со дня завершения активных боевых действий на территории, где, по установленным обстоятельствам, военнослужащий погиб.

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