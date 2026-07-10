В какой суд обращаться, если частный исполнитель обжалует дисциплинарные решения Ассоциации — ответ Верховного Суда

Спор об обжаловании решений и действий органов Ассоциации частных исполнителей Украины, совершенных в рамках дисциплинарной процедуры в отношении частного исполнителя, подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства — КАС ВС.

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Обжалование решений и действий органов Ассоциации частных исполнителей Украины, совершенных в рамках дисциплинарной процедуры в отношении частного исполнителя, с целью судебной защиты права лица на осуществление деятельности частного исполнителя является спором публично-правового характера, который подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Частный исполнитель обратилась в суд с иском к Некоммерческой профессиональной организации «Ассоциация частных исполнителей Украины» в лице Совета частных исполнителей Украины о признании противоправными и отмене решений, принятых в рамках дисциплинарной процедуры, а именно: решения об отказе в отложении рассмотрения вопроса по жалобе, заключения Комитета по этике о наличии в ее действиях признаков нарушения Кодекса профессиональной этики частных исполнителей, решения о направлении в Дисциплинарную комиссию частных исполнителей представления о привлечении ее к дисциплинарной ответственности, а также решения об открытии дисциплинарного производства и направлении запроса в Комитет по этике о предоставлении заключения.

Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, закрыл производство по делу, исходя из того, что спор не является публично-правовым и не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

ВС отметил, что в соответствии со ст. 35 Закона Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» Совет частных исполнителей Украины имеет право по обращению участника исполнительного производства либо по собственной инициативе осуществлять проверку деятельности частного исполнителя на предмет соблюдения им устава Ассоциации частных исполнителей Украины, Кодекса профессиональной этики частного исполнителя, а также решений Совета частных исполнителей Украины и съезда частных исполнителей Украины, связанных с деятельностью частных исполнителей.

По результатам такой проверки Совет частных исполнителей Украины обязан рассмотреть предоставленные материалы на предмет наличия признаков дисциплинарного проступка и решить вопрос о внесении в Дисциплинарную комиссию частных исполнителей представления о привлечении частного исполнителя к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в соответствии со ст. 38 этого Закона основанием для привлечения частного исполнителя к дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного проступка, в частности нарушение правил профессиональной этики частного исполнителя, а согласно п. 8 ч. 5 ст. 54 этого Закона Совет частных исполнителей Украины принимает решение о внесении в Дисциплинарную комиссию представления о привлечении частного исполнителя к дисциплинарной ответственности.

Учитывая это, Верховный Суд пришел к выводу, что оспариваемые в данном деле решения приняты не в рамках внутренней организационной деятельности профессиональной ассоциации, а при реализации делегированных законом полномочий в сфере дисциплинарной ответственности частного исполнителя, что непосредственно связано с правом лица на осуществление деятельности частного исполнителя.

Отдельно ВС обратил внимание, что согласно ч. 2 ст. 2 этого Закона отношения по рассмотрению вопросов о привлечении частного исполнителя к дисциплинарной ответственности регулируются Законом Украины «Об административной процедуре» с учетом особенностей, определенных специальным законом.

Также Суд указал на преждевременность выводов в связи с тем, что суды предыдущих инстанций не дали оценки тому, порождают ли оспариваемые решения, действия или бездействие, совершенные в отношении истца, правовые последствия для него, влияют ли они на его права, свободы и законные интересы, а также являются ли такие решения, действия или бездействие самостоятельным предметом судебного контроля.

При таких обстоятельствах Верховный Суд признал ошибочными выводы судов предыдущих инстанций о нераспространении на данный спор юрисдикции административных судов, поскольку они не учли характер спорных правоотношений и содержание полномочий Совета частных исполнителей Украины в дисциплинарной процедуре.

Постановление КАС ВС от 10 июня 2026 года по делу № 200/8285/24 (производство № К/990/9626/25).

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