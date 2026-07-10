100 тысяч гривен освобожденным из плена: кто имеет право на одноразовые и ежегодные выплаты

Освобожденные из российского плена и члены семей пленных имеют право на единовременную и ежегодную денежную помощь от государства.

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Украинцам, пережившим российский плен, а также семьям тех, кто до сих пор находится в неволе, государство предоставляет социальную, правовую и финансовую поддержку. В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов напомнили, на какие выплаты могут рассчитывать освобожденные из плена и члены семей пленных.

Единовременная помощь после освобождения из плена

После официального установления факта пребывания в плену освобожденные военнослужащие и гражданские лица могут получить единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Подать заявление на назначение выплаты можно онлайн через официальный сайт Министерства развития общин и территорий Украины.

Ежегодная денежная помощь

Помимо единовременной выплаты, законодательством предусмотрена ежегодная государственная помощь в размере 100 тысяч гривен. Она выплачивается один раз в год за каждый год, в течение которого человек находился или находится в плену.

Право на такую выплату имеют:

освобожденные из плена — за каждый год пребывания в местах несвободы, за исключением тех лет, за которые соответствующую помощь уже получил член их семьи;

члены семей лиц, которые на момент обращения продолжают находиться в плену.

Помощь в случае гибели или смерти человека, находившегося в плену

Государство также предусмотрело единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен в случае гибели или смерти человека, который находился в российском плену.

Выплата осуществляется, если человек:

погиб или умер непосредственно во время пребывания в плену;

умер в течение одного года после освобождения вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания или иных последствий, связанных с пребыванием в плену.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие этапы проходят украинские защитники после освобождения из плена и какую медицинскую, психологическую, социальную и правовую помощь они получают.

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