100 тысяч гривен освобожденным из плена: кто имеет право на одноразовые и ежегодные выплаты
Украинцам, пережившим российский плен, а также семьям тех, кто до сих пор находится в неволе, государство предоставляет социальную, правовую и финансовую поддержку. В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов напомнили, на какие выплаты могут рассчитывать освобожденные из плена и члены семей пленных.
Единовременная помощь после освобождения из плена
После официального установления факта пребывания в плену освобожденные военнослужащие и гражданские лица могут получить единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.
Подать заявление на назначение выплаты можно онлайн через официальный сайт Министерства развития общин и территорий Украины.
Ежегодная денежная помощь
Помимо единовременной выплаты, законодательством предусмотрена ежегодная государственная помощь в размере 100 тысяч гривен. Она выплачивается один раз в год за каждый год, в течение которого человек находился или находится в плену.
Право на такую выплату имеют:
- освобожденные из плена — за каждый год пребывания в местах несвободы, за исключением тех лет, за которые соответствующую помощь уже получил член их семьи;
- члены семей лиц, которые на момент обращения продолжают находиться в плену.
Помощь в случае гибели или смерти человека, находившегося в плену
Государство также предусмотрело единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен в случае гибели или смерти человека, который находился в российском плену.
Выплата осуществляется, если человек:
- погиб или умер непосредственно во время пребывания в плену;
- умер в течение одного года после освобождения вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания или иных последствий, связанных с пребыванием в плену.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие этапы проходят украинские защитники после освобождения из плена и какую медицинскую, психологическую, социальную и правовую помощь они получают.
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