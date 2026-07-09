После возвращения из плена военнослужащие имеют право на 90 дней обязательного отпуска: в Минобороне объяснили порядок реинтеграции

В Министерстве обороны объяснили, какие этапы проходят украинские защитники после освобождения из плена и какую медицинскую, психологическую, социальную и правовую помощь они получают.

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Реинтеграция военнослужащих, возвращающихся из плена, является одним из ключевых элементов их восстановления и возвращения к мирной жизни.

Министерство обороны Украины подробно разъяснило, как организована эта система, какие мероприятия она охватывает и какими правами обладают освобожденные защитники после завершения соответствующих процедур.

Реинтеграция проходит в три этапа

В Минобороны сообщили, что мероприятия по реинтеграции формируются индивидуально для каждого военнослужащего и состоят из подготовительного, основного и дополнительного этапов.

Подготовительный этап предусматривает определение центров реинтеграции и учреждений здравоохранения, куда будут направлены освобожденные военнослужащие. Одновременно формируются специализированные реинтеграционные команды, участники которых проходят соответствующую подготовку для работы с людьми, пережившими плен.

Что происходит сразу после освобождения

Основной этап начинается сразу после освобождения.

На государственной границе защитников встречают представители Координационного штаба, Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и воинских частей Вооруженных Сил Украины.

После первичного медицинского осмотра и опроса военнослужащим выдают предметы первой необходимости, после чего они направляются в центры реинтеграции или учреждения здравоохранения.

Какую помощь оказывают в центрах реинтеграции

В центрах реинтеграции освобожденные защитники проходят медицинское обследование, получают необходимое лечение и психологическую помощь.

Реинтеграционные команды проводят постизоляционные дебрифинги и декомпрессию, помогают восстановить документы, банковские карты и военные документы, а также обеспечивают социальное сопровождение, в частности организуют связь с родственниками и содействуют получению справок о пребывании в плену и обстоятельствах полученных травм.

В Министерстве также обратили внимание, что во время пребывания в центре реинтеграции освобожденные военнослужащие соблюдают информационно-коммуникационный карантин, который предусматривает использование только проверенных источников информации.

Стоит отметить, что информационно-коммуникационный карантин — это социально-психологическая практика временного (до 14 суток) ограничения освобожденных защитников Украины в доступе к непроверенным на достоверность источникам информации и взаимодействии с социальным окружением за пределами реинтеграционного центра.

Кроме того, в рамках реинтеграции военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию, которая определяет необходимость дальнейшего лечения, реабилитации, протезирования или предоставления отпуска для восстановления.

Когда предусмотрен дополнительный этап реинтеграции

Для защитников, нуждающихся в длительном лечении или восстановлении, предусмотрен дополнительный этап реинтеграции в специализированных медицинских учреждениях Украины или за рубежом.

После прохождения реинтеграции военнослужащий, вернувшийся из плена, имеет право на обязательный отпуск продолжительностью 90 суток, который можно провести на территории Украины.

После завершения всех мероприятий по реинтеграции каждый защитник самостоятельно принимает решение о дальнейшем прохождении военной службы или увольнении с нее.

В Министерстве обороны подчеркивают, что возвращение украинских защитников из плена является лишь началом процесса их восстановления, а система реинтеграции призвана обеспечить комплексную поддержку для возвращения к полноценной жизни.

Читайте также о других гарантиях для освобожденных из плена. Освобожденным из плена предлагают предоставить год отсрочки по кредитам и другим платежам. Кроме того, украинцы, пережившие плен, смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение.

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