Украинцы, пережившие плен, смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение

Решение правительства также регулирует доступ опекунов к восстановлению документов лиц, пропавших без вести.

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Граждане, пережившие плен или незаконное лишение свободы в результате войны, смогут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, Кабинет министров Украины поддержал соответствующее решение, направленное на помощь людям, пострадавшим в результате российской агрессии.

Право на бесплатное восстановление документов можно будет реализовать один раз в течение года после освобождения из плена.

Также правительство урегулировало вопросы, связанные с имуществом лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Опекуны, назначенные для управления таким имуществом, получат возможность восстанавливать, в частности, свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленного на имя пропавшего лица, и законно управлять этим имуществом в интересах владельца.

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