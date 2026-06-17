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Индия временно заблокировала Telegram во время вступительных экзаменов по медицине — компания обратилась в суд

21:52, 17 июня 2026
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Мессенджер заявляет о нарушении свободы слова, правительство объясняет блокировку борьбой с мошенничеством на экзаменах.
Индия временно заблокировала Telegram во время вступительных экзаменов по медицине — компания обратилась в суд
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Правительство Индии временно заблокировало мессенджер Telegram на период проведения вступительных экзаменов по медицине. Компания оспаривает это решение в суде, заявляя о нарушении права на свободу слова. Об этом сообщает Reuters.

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По данным издания, временная блокировка приложения введена для предотвращения мошенничества во время экзаменов. Ограничение действует до 22 июня и касается каналов, которые якобы распространяли информацию об экзаменационных материалах для повторного национального вступительного теста на медицинские специальности. Ранее этот экзамен уже оказался в центре скандала из-за обвинений в утечке документов, что привело к его отмене после того, как его сдали миллионы кандидатов.

В судебных документах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, компания заявляет, что блокировка подрывает конституционные гарантии и право пользователей на свободу слова и доступ к информации.

В позиции Telegram, представленной в Высокий суд Дели, отмечается, что такой подход может создать прецедент массовой блокировки цифровых платформ и существенно ограничить свободу выражения мнений.

Также в документах говорится, что решение принято на том основании, что злоупотребления со стороны отдельной группы пользователей якобы оправдывают блокировку всей платформы.

Стороны кратко выступили в суде в среду. Генеральный прокурор Индии Тушар Мехта попросил перенести рассмотрение дела, и суд согласился рассмотреть его на следующий день. По его словам, правительство планирует опровергнуть позицию Telegram и неоднократно требовало от компании усовершенствовать свои системы.

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