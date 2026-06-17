К 2029 году средняя зарплата вырастет до 44 083 грн — правительство утвердило Бюджетную декларацию на следующие 3 года

Документ определяет повышение минимальной зарплаты, рост прожиточного минимума и макроэкономические ориентиры на три года.

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Правительство Украины утвердило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая предусматривает постепенное и взвешенное повышение социальных стандартов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно документу, минимальная заработная плата в 2027 году будет расти быстрее, чем уровень инфляции.

Прожиточный минимум в течение 2027–2029 годов будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта ежегодно.

Также в рамках декларации предусмотрено продолжение поддержки ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также меры по созданию условий для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала.

Документ согласован с международными партнерами и соответствует обязательствам Украины в рамках программ внешней финансовой поддержки.

Бюджетная декларация сформирована на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время заложен альтернативный сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.

Экономические прогнозы правительства предусматривают рост реального ВВП: 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.

По оценкам, средняя заработная плата вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн, а уровень инфляции снизится с 8,9% до 5,1%.

Правительство отмечает, что этот документ является основой последовательной бюджетной политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического восстановления.

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