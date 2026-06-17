До 2029 року середня зарплата зросте до 44 083 грн – уряд схвалив Бюджетну декларацію на наступні 3 роки

Документ визначає підвищення мінімальної зарплати, зростання прожиткового мінімуму та макроекономічні орієнтири на три роки.

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Уряд України схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове та виважене підвищення соціальних стандартів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Згідно з документом, мінімальна заробітна плата у 2027 році зростатиме швидшими темпами, ніж рівень інфляції.

Прожитковий мінімум протягом 2027–2029 років збільшуватиметься на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти щороку.

Також у межах декларації передбачено продовження підтримки ветеранів і осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також заходи для створення умов повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

Документ узгоджений із міжнародними партнерами та відповідає зобов’язанням України в межах програм зовнішньої фінансової підтримки.

Бюджетна декларація сформована на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас закладено альтернативний сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

Економічні прогнози уряду передбачають зростання реального ВВП: 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за оцінками, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а рівень інфляції знизиться з 8,9% до 5,1%.

Уряд зазначає, що документ є основою послідовної бюджетної політики, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності та сталого економічного відновлення.

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