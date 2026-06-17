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Минцифры планирует централизовать управление облачными сервисами в Украине

19:55, 17 июня 2026
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Законопроект предусматривает упрощение регулирования, отмену обязательных типовых договоров и создание единого центра по формированию политики.
Минцифры планирует централизовать управление облачными сервисами в Украине
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Министерство цифровой трансформации Украины разработало законопроект, призванный упорядочить работу дата-центров и провайдеров облачных услуг. Об этом сообщили в Минцифре.

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В ведомстве отмечают, что инициатива предусматривает уточнение терминологии и определение участников правоотношений в этой сфере, сокращение излишних бюрократических процедур, возможность для бизнеса заключать более гибкие контракты, а также закрепление полномочий по формированию и реализации государственной политики в сфере облачных услуг за Минцифрой.

По данным министерства, на рынке облачных услуг до сих пор существует дублирование государственных функций, что создает дополнительные препятствия для компаний. Отдельной проблемой называют ограничения в договорах, ведь сейчас государство и провайдеры вынуждены работать по «Типовому договору», который невозможно адаптировать под реальные потребности сторон.

Законопроект предусматривает три ключевых изменения.

Во-первых, предлагается создать единый центр формирования политики в сфере облачных услуг. Все соответствующие полномочия закрепляются за Минцифрой, что должно упростить взаимодействие бизнеса с государством.

Во-вторых, предлагается отменить обязательный «Типовой договор» и предоставить сторонам больше свободы при составлении контрактов. Компании и клиенты смогут самостоятельно определять условия договора при условии фиксации ключевых положений.

В-третьих, документ предусматривает упрощение процедуры регистрации провайдеров и дата-центров, предоставляющих услуги государственному сектору, путем уточнения перечня необходимых документов.

В министерстве отмечают, что принятие законопроекта должно сделать правила на рынке более прозрачными, снизить бюрократическую нагрузку и упростить доступ бизнеса к государственным контрактам.

Также ожидается, что это позволит государственным органам быстрее и безопаснее закупать облачные услуги, усилить защиту цифровых государственных данных и повысить устойчивость онлайн-сервисов для граждан.

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законопроект Министерство цифровой трансформации

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