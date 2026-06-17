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Дональд Трамп дал Ирану 60 дней на заключение соглашения, в противном случае США возобновят бомбардировки

19:39, 17 июня 2026
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Президент США сообщил, что могут быть нанесены новые удары, если в течение 60 дней стороны не достигнут договоренностей.
Дональд Трамп дал Ирану 60 дней на заключение соглашения, в противном случае США возобновят бомбардировки
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану, если в течение 60 дней не будет достигнуто соответствующее соглашение.

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По словам Трампа, нынешние договоренности имеют формат меморандума о взаимопонимании, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов переговорного процесса.

«Это меморандум о взаимопонимании. Если за 60 дней ничего не получится, то ничего страшного — мы снова начнём бомбардировки», — заявил президент США.

В то же время он подчеркнул, что не хотел бы такого развития событий, поскольку, по его словам, переговорный процесс продвигается успешно.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты не допустят получения Ираном ядерного оружия.

«Возможно, нам придется это сделать, потому что мы ни за что не позволим им получить ядерное оружие», — отметил он.

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США Дональд Трамп Иран

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